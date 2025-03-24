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Український бізнес подав 201 заявку на гранти для переробних підприємств
10:20 24.03.2025 |
Українські підприємці за перший місяць програми у 2025 році подали 201 заявку на отримання грантів для переробних підприємств, що в 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"Протягом першого місяця дії програми у 2025 році українські підприємці подали 201 заявку на отримання грантів для переробних підприємств на загальну суму понад 1,07 млрд грн. За аналогічний період минулого року було подано 144 заявки на 701 млн грн", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що заявки на гранти надійшли від різноманітних переробних підприємств: виробників харчових продуктів, меблевих фабрик, компаній з виготовлення металевих виробів та бетону, деревообробних підприємств та агропереробників.
Зауважується, що значну частку серед усіх учасників склали виробники літальних апаратів.
За словами першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко, зростання кількості заявок на 40% та суми фінансування на 52,6% порівняно з минулим роком демонструє прагнення українського бізнесу до розвитку навіть у складних умовах.
Найактивніше заявки подавали підприємці з Львівської області (29), Києва (22), Київської (19), Харківської (17) та Дніпропетровської (17) областей. Загалом заявки надійшли майже з усіх регіонів України, разом з прифронтовими Харківською, Запорізькою та Миколаївською областями.
У міністерстві нагадали, що умови програми передбачають співфінансування 50/50 для більшості підприємств та 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії й підприємств у прифронтових регіонах.
Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 15 березня триває третя хвиля приймання заявок. Документи можна подати через платформу Дія.
Як повідомлялося, програма є частиною політики розвитку виробників «Зроблено в Україні» та передбачає можливість отримання, на умовах співфінансування, коштів для модернізації та розширення виробничих потужностей переробних підприємств.
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