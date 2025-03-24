Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Закупівлі ЗСУ з держбюджету в лютому зросли до 76 млрд грн, виплати військовим - до 91,8 млрд грн - Мінфін

10:49 24.03.2025 |

Економіка

 


Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в лютому зросли до 76,0 млрд грн (23,4% всіх видатків) після падіння до 5,1 млрд грн у січні з 96,-81,9 млрд грн у грудні та листопаді минулого року.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у лютому також збільшилися - до 91,8 млрд грн з 84,7 млрд грн, але їх частка у загальній структурі видатків впала до 28,3% з 39,6% місяцем раніше.

Усі видатки на оплату праці з нарахуваннями в лютому підвищилися до 119,4 млрд грн, або 36,8% усіх видатків, тоді як у січні вони становили 110,0 млрд грн, або 51,4% усіх видатків.

Загалом видатки загального фонду держбюджету у другому місяці 2025 року підскочили до 324,1 млрд грн після падіння до 214,1 млрд грн у січні з рекордних 492,2 млрд грн у грудні та 340,9 млрд грн у листопаді.

Порівняно із лютим 2024 року, коли Україна тимчасово залишилися без зовнішнього фінансування, видатки зросли на 18,0%, або 49,5 млрд грн, в тому числі на виплати військовим - на 14,8%.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в лютому цього року зменшилося порівняно із січнем - 49,8 млрд грн (15,4%) проти 58,5 млрд грн (27,3%). Зокрема 17,9 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду (у січні - 17,7 млрд грн, у лютому-2024 - 21,5 млрд грн).

Із решти витрат 6% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 19,5 млрд грн (у січні - 2,8 млрд грн, у лютому-2024 - 18,1 млрд грн), а ще 3,9%, або 12,7 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у січні - 12,5 млрд грн, у лютому-2024 - 11,9 млрд грн).

Обслуговування держборгу в лютому виросло до 32,7 млрд грн з 14,5 млрд грн у січні.

Фонд розвитку підприємництва у лютому отримав 1,9 млрд грн проти 1,5 млрд грн у січні.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України у лютому 2025 року склали 253 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 132,6 млрд грн, що відповідно на 3,7% більше та 29,7% менше, ніж у лютому 2024 року. Касові видатки держбюджету зросли більше - на 21,6%, до 394,1 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - на 18,0%, до 324,1 млрд грн.

За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5277
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 44,9807
  0,0207
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1704  0,02 0,06 41,7960  0,04 0,11
EUR 44,6680  0,01 0,03 45,4240  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,13 0,31 41,6400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес