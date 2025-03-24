Фінансові новини
- |
- 24.03.25
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Закупівлі ЗСУ з держбюджету в лютому зросли до 76 млрд грн, виплати військовим - до 91,8 млрд грн - Мінфін
10:49 24.03.2025 |
Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в лютому зросли до 76,0 млрд грн (23,4% всіх видатків) після падіння до 5,1 млрд грн у січні з 96,-81,9 млрд грн у грудні та листопаді минулого року.
Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у лютому також збільшилися - до 91,8 млрд грн з 84,7 млрд грн, але їх частка у загальній структурі видатків впала до 28,3% з 39,6% місяцем раніше.
Усі видатки на оплату праці з нарахуваннями в лютому підвищилися до 119,4 млрд грн, або 36,8% усіх видатків, тоді як у січні вони становили 110,0 млрд грн, або 51,4% усіх видатків.
Загалом видатки загального фонду держбюджету у другому місяці 2025 року підскочили до 324,1 млрд грн після падіння до 214,1 млрд грн у січні з рекордних 492,2 млрд грн у грудні та 340,9 млрд грн у листопаді.
Порівняно із лютим 2024 року, коли Україна тимчасово залишилися без зовнішнього фінансування, видатки зросли на 18,0%, або 49,5 млрд грн, в тому числі на виплати військовим - на 14,8%.
За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в лютому цього року зменшилося порівняно із січнем - 49,8 млрд грн (15,4%) проти 58,5 млрд грн (27,3%). Зокрема 17,9 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду (у січні - 17,7 млрд грн, у лютому-2024 - 21,5 млрд грн).
Із решти витрат 6% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 19,5 млрд грн (у січні - 2,8 млрд грн, у лютому-2024 - 18,1 млрд грн), а ще 3,9%, або 12,7 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у січні - 12,5 млрд грн, у лютому-2024 - 11,9 млрд грн).
Обслуговування держборгу в лютому виросло до 32,7 млрд грн з 14,5 млрд грн у січні.
Фонд розвитку підприємництва у лютому отримав 1,9 млрд грн проти 1,5 млрд грн у січні.
Як повідомлялося, доходи держбюджету України у лютому 2025 року склали 253 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 132,6 млрд грн, що відповідно на 3,7% більше та 29,7% менше, ніж у лютому 2024 року. Касові видатки держбюджету зросли більше - на 21,6%, до 394,1 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - на 18,0%, до 324,1 млрд грн.
За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.
Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.
Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
|Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
|Спецпосланець Трампа: Я не вважаю Путіна поганою людиною
|Спецпосланець Трампа Віткофф вважає необхідними вибори в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У сервісі «е-Підприємець» доступні 14 послуг - Федоров
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.03.25
|Закупівлі ЗСУ з держбюджету в лютому зросли до 76 млрд грн, виплати військовим - до 91,8 млрд грн - Мінфін
|Український бізнес подав 201 заявку на гранти для переробних підприємств
|Нідерланди внесуть до Фонду підтримки української енергетики України 65 мільйонів євро
|Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
|Нафта падає, оскільки інвестори стежать за переговорами про припинення вогню між Росією та Україною
Бізнес
|Бюджетний смартфон із великими можливостями: Google представила Pixel 9a
|Samsung виграла в США судову справу проти BOE щодо порушення патентних прав на технологію OLED
|Тепер шкарпетки не зникнуть: Haier представила першу у світі пральну машину з трьома барабанами
|Tesla Ілона Маска відкликала всі продані у США автомобілі Cybertruck
|Microsoft тестує функцію оцінки характеристик ПК у Windows 11
|ЄС змушує Apple відкрити сповіщення та інші функції iOS стороннім виробникам
|Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C