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Кабмін дозволив обмежувати забір води із річок у випадку падіння рівня води
Кабінет Міністрів затвердив Порядок встановлення обмеження прав водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування.
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 21 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Порядок визначає процедуру встановлення обмеження прав водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, у разі настання маловоддя на річках або низького рівня води на водосховищах, загрози виникнення епідемій та епізоотій, аварій або умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод", - уточнив Мельничук.
Як повідомлялося, за даними Укргідрометцентру, весняне водопілля 2025 року очікується нижчим за середні багаторічні значення на річках суббасейнів Верхнього Дніпра, Десни, Сіверського Дінця, окремих притоках Середнього Дніпра та Прута, на решті річок країни - весняне водопілля взагалі буде невираженим, тому водність річок в весняний період залежатиме від випадіння опадів.
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