Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад тисячу українських компаній почали процес припинення діяльності. Вперше застосували превентивну реструктуризацію

15:51 21.03.2025 |

Економіка

Понад тисячу українських компаній почали процес припинення діяльності. Вперше застосували превентивну реструктуризацію

 

Із початку року 1087 бізнесів почали процес припинення своєї роботи. Із них 164 опинились у судовому процесі банкрутства, а 118 вже на стадії судової ліквідації.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот" із посиланням на дані Верховного суду та Міністерства юстиції.

66,7% компаній самостійно припинили діяльність без судової процедури банкрутства. Це означає, що у компанії немає боргів, але її власники вирішили закрити бізнес.

За словами експертів, останнім часом самостійне закриття бізнесу втрачає популярність: показник поточного року на 23% нижчий за аналогічний торік. Це пов'язано з підвищенням відповідальності власників та менеджерів щодо наявності боргів і потенційних кредиторів.

164 компанії, які припинили роботу, наразі проходять процедуру банкрутства через суд. Це на 22% більше, ніж на початку минулого року.

Окрім цього, 118 компаній перейшли на стадію судової ліквідації, тобто закриття через неспроможність сплатити борги. В такому разі кредиторам виплачують гроші за продане майно бізнесу.

80 інших бізнесів нині на стадії реорганізації (перетворення) в інший проєкт. Це на 63,5% менше, ніж торік. Такий процес можуть запустити аби приховати сумнівні бізнеси або партнерів шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення компаній.

Крім того, вперше в Україні компанія почала процедуру превентивної реструктуризації. Так роблять, коли власник бачить, що бізнес стикається з серйозними фінансовими труднощами, й змінює умови виконання кредитних обов'язків без припинення роботи. Нова процедура стала доступною з початку року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5277
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 44,9807
  0,0207
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1462  0,04 0,09 41,7510  0,05 0,11
EUR 44,6793  0,20 0,45 45,4248  0,22 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,07 0,17 41,5200  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес