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Понад тисячу українських компаній почали процес припинення діяльності. Вперше застосували превентивну реструктуризацію
15:51 21.03.2025 |
Із початку року 1087 бізнесів почали процес припинення своєї роботи. Із них 164 опинились у судовому процесі банкрутства, а 118 вже на стадії судової ліквідації.
Про це повідомляє платформа "Опендатабот" із посиланням на дані Верховного суду та Міністерства юстиції.
66,7% компаній самостійно припинили діяльність без судової процедури банкрутства. Це означає, що у компанії немає боргів, але її власники вирішили закрити бізнес.
За словами експертів, останнім часом самостійне закриття бізнесу втрачає популярність: показник поточного року на 23% нижчий за аналогічний торік. Це пов'язано з підвищенням відповідальності власників та менеджерів щодо наявності боргів і потенційних кредиторів.
164 компанії, які припинили роботу, наразі проходять процедуру банкрутства через суд. Це на 22% більше, ніж на початку минулого року.
Окрім цього, 118 компаній перейшли на стадію судової ліквідації, тобто закриття через неспроможність сплатити борги. В такому разі кредиторам виплачують гроші за продане майно бізнесу.
80 інших бізнесів нині на стадії реорганізації (перетворення) в інший проєкт. Це на 63,5% менше, ніж торік. Такий процес можуть запустити аби приховати сумнівні бізнеси або партнерів шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення компаній.
Крім того, вперше в Україні компанія почала процедуру превентивної реструктуризації. Так роблять, коли власник бачить, що бізнес стикається з серйозними фінансовими труднощами, й змінює умови виконання кредитних обов'язків без припинення роботи. Нова процедура стала доступною з початку року.
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