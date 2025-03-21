Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Деревопереробні підприємства на торгах законтрактували рекордні 94% ділової деревини на II кв.-2025 - «Ліси України»

15:49 21.03.2025 |

Економіка

 

Деревопереробні підприємства за підсумками біржових торгів з поставкою у другому кварталі 2025 року законтрактували 94% ділової деревини, що є рекордним показником, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту лісових ресурсів державного підприємства "Ліси України" Олександр Жук.

За його інформацією, продаж сосни становить 95%, ялини/ялиці - 98%, вільхи/берези викуплено на 100%. Загалом лісопродукції продано на 7,5 млрд грн.

Жук повідомив, що план заготівлі на 2025 рік становив 12,5 млн куб. м деревини (у 2024 році фактично було реалізувано 12,4 млн куб. м, у 2023 році - 11,7 млн куб. м - ІФ-У), однак з огляду на високий попит "Ліси України" готово до значного збільшення заготівлі.

Він розповів, що від початку цього року після реорганізації в складі ДП "Ліси України" працюють дев'ять лісових філій. Найбільші обсяги заготівлі проводить філія "Столичний лісовий офіс" - понад 2,6 млн куб. м, найменші - філії "Південний лісовий офіс" - 90 тис. куб. м на рік і "Східний лісовий офіс" - 40 тис. куб. м на рік.

Наразі в структурі заготівлі ДП "Ліси України" 65% припадає на деревину хвойних порід та 35% - на листяні породи. В загальному обсязі заготівлі переважаючими породами є сосна - 48%, або 6,05 млн куб. м, ялина та ялиця - 15%, або 1,8 млн куб. м, дуб - 12%, або 1,5 млн куб. м, а також береза і вільха - 7%, або 883 тис. куб. м.

Реалізація 77% деревини у 2024 році відбувалась через біржові торги та систему електронних закупівель Prozorro, ще 23% було реалізовано населенню та соціальній сфері, розповів Жук.

Він підкреслив, що протягом 2023-2024 рр. середні ціни на деревину практично не змінювалися. Наприклад, в 2023 році середня ціна дров'яної хвойної деревини, яка використовується для виробництва плитної продукції, становила 1,26 тис. грн, а в 2024-му - 1,11 тис грн за 1 куб. м.

Як повідомив Жук, серед основних проблем, що перешкоджають наростити заготівлю деревини, - відсутність актуальних матеріалів лісовпорядкування через довготривалий процес їх погодження та затвердження, що дало б можливість збільшити заготівлю до 2 млн. куб. м деревини на рік. Значна площа лісів, майже 17%, перебуває в режимі заповідності, що обмежує ресурсну базу та можливість додаткової заготівлі 1,5 млн куб. м деревини. Зарегульованість законодавства щодо призначення окремих видів рубок і необхідність проведення процедури оцінки впливу на довкілля також не дає змоги отримати 1,47 млн куб. м деревини в рік. Обмеження ведення господарської діяльності на територіях, що зазнали впливу збройної агресії рф, а також території, зайняті Силами оборони, унеможливлюють заготівлю 0,5 млн куб. м щороку.

Як повідомлялося з посиланням на голову Державного агентства лісових ресурсів Віктора Смаля, лісова галузь України у 2024 році отримала рекордні 23,7 млрд грн чистих доходів від реалізації продукції, при цьому чистий прибуток склав 2,5 млрд грн. Обсяг сплачених до держбюджету податків - 9,3 млрд грн. Рентабельність досягла 10,5%, тоді як до початку реформи лісової галузі вона становила 1,5%.

Він переконаний, що передача лісовій галузі 1,9 млн га самозаліснених територій дасть можливість збільшити заготівлю деревини для потреб деревопереробних підприємств.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5277
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 44,9807
  0,0207
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1462  0,04 0,09 41,7510  0,05 0,11
EUR 44,6793  0,20 0,45 45,4248  0,22 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,07 0,17 41,5200  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес