Деревопереробні підприємства на торгах законтрактували рекордні 94% ділової деревини на II кв.-2025 - «Ліси України»

Деревопереробні підприємства за підсумками біржових торгів з поставкою у другому кварталі 2025 року законтрактували 94% ділової деревини, що є рекордним показником, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту лісових ресурсів державного підприємства "Ліси України" Олександр Жук.

За його інформацією, продаж сосни становить 95%, ялини/ялиці - 98%, вільхи/берези викуплено на 100%. Загалом лісопродукції продано на 7,5 млрд грн.

Жук повідомив, що план заготівлі на 2025 рік становив 12,5 млн куб. м деревини (у 2024 році фактично було реалізувано 12,4 млн куб. м, у 2023 році - 11,7 млн куб. м - ІФ-У), однак з огляду на високий попит "Ліси України" готово до значного збільшення заготівлі.

Він розповів, що від початку цього року після реорганізації в складі ДП "Ліси України" працюють дев'ять лісових філій. Найбільші обсяги заготівлі проводить філія "Столичний лісовий офіс" - понад 2,6 млн куб. м, найменші - філії "Південний лісовий офіс" - 90 тис. куб. м на рік і "Східний лісовий офіс" - 40 тис. куб. м на рік.

Наразі в структурі заготівлі ДП "Ліси України" 65% припадає на деревину хвойних порід та 35% - на листяні породи. В загальному обсязі заготівлі переважаючими породами є сосна - 48%, або 6,05 млн куб. м, ялина та ялиця - 15%, або 1,8 млн куб. м, дуб - 12%, або 1,5 млн куб. м, а також береза і вільха - 7%, або 883 тис. куб. м.

Реалізація 77% деревини у 2024 році відбувалась через біржові торги та систему електронних закупівель Prozorro, ще 23% було реалізовано населенню та соціальній сфері, розповів Жук.

Він підкреслив, що протягом 2023-2024 рр. середні ціни на деревину практично не змінювалися. Наприклад, в 2023 році середня ціна дров'яної хвойної деревини, яка використовується для виробництва плитної продукції, становила 1,26 тис. грн, а в 2024-му - 1,11 тис грн за 1 куб. м.

Як повідомив Жук, серед основних проблем, що перешкоджають наростити заготівлю деревини, - відсутність актуальних матеріалів лісовпорядкування через довготривалий процес їх погодження та затвердження, що дало б можливість збільшити заготівлю до 2 млн. куб. м деревини на рік. Значна площа лісів, майже 17%, перебуває в режимі заповідності, що обмежує ресурсну базу та можливість додаткової заготівлі 1,5 млн куб. м деревини. Зарегульованість законодавства щодо призначення окремих видів рубок і необхідність проведення процедури оцінки впливу на довкілля також не дає змоги отримати 1,47 млн куб. м деревини в рік. Обмеження ведення господарської діяльності на територіях, що зазнали впливу збройної агресії рф, а також території, зайняті Силами оборони, унеможливлюють заготівлю 0,5 млн куб. м щороку.

Як повідомлялося з посиланням на голову Державного агентства лісових ресурсів Віктора Смаля, лісова галузь України у 2024 році отримала рекордні 23,7 млрд грн чистих доходів від реалізації продукції, при цьому чистий прибуток склав 2,5 млрд грн. Обсяг сплачених до держбюджету податків - 9,3 млрд грн. Рентабельність досягла 10,5%, тоді як до початку реформи лісової галузі вона становила 1,5%.

Він переконаний, що передача лісовій галузі 1,9 млн га самозаліснених територій дасть можливість збільшити заготівлю деревини для потреб деревопереробних підприємств.