Фінансові новини
- |
- 21.03.25
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сметанін обговорив з виробником комплексів NASAMS реалізацію спільних проєктів
14:16 21.03.2025 |
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін обговорив з керівництвом компанії Kongsberg Defence & Aerospace план щодо реалізації спільних проєктів.
Про це Сметанін повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Продуктивна зустріч з компанією Kongsberg Defence & Aerospace - виробником ЗРК NASAMS. Обговорювали співпрацю щодо посилення української протиповітряної оборони», - йдеться у повідомленні.
Міністр підкреслив, що сторони планують реалізувати низку спільних проєктів, які базуватимуться на поєднанні українського досвіду й експертизи з напрацюваннями норвезької компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: У Британії розглядають потенційну відправку винищувачів в Україну
ТОП-НОВИНИ
|США прагнуть розширити вимоги угоди щодо українських корисних копалин – FT
|ЄC не поставив крапку в питанні конфіскації активів РФ
|Урсула фон дер Ляєн: Україна отримає доступ до SAFE - нової кредитної програми ЄС з оборони
|Макрон розглядає місію ООН як альтернативу європейським військам в Україні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Понад тисячу українських компаній почали процес припинення діяльності. Вперше застосували превентивну реструктуризацію
|АМКУ погодив співвласнику АТБ купівлю конфіскованого у росіян заводу «Аерок»
|Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent на рівні $71,6 за барель
|Кабмін утворив держагентство "ПлейСіті" у сферах азартних ігор та лотерей
|Сметанін обговорив з виробником комплексів NASAMS реалізацію спільних проєктів
|«Земельний банк» планує цьогоріч залучити на торгах мільярд гривень
Бізнес
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA
|Європа прагне переманити американських науковців, оскільки Трамп скорочує їхнє фінансування - Politico
|Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas
|Tesla Cybercab отримає меншу батарею, ніж у Model 3, але зможе подолати більшу відстань
|NVIDIA та xAI приєдналися до ініціативи Microsoft, MGX та BlackRock по розбудові інфраструктури ШІ
|Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
|У Канаді скасували участь Tesla в автошоу у Ванкувері