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Сметанін обговорив з виробником комплексів NASAMS реалізацію спільних проєктів

14:16 21.03.2025 |

Економіка

Сметанін обговорив з виробником комплексів NASAMS реалізацію спільних проєктів

 

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін обговорив з керівництвом компанії Kongsberg Defence & Aerospace план щодо реалізації спільних проєктів.

Про це Сметанін повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Сметанін обговорив з виробником комплексів NASAMS реалізацію спільних проєктів

 

«Продуктивна зустріч з компанією Kongsberg Defence & Aerospace - виробником ЗРК NASAMS. Обговорювали співпрацю щодо посилення української протиповітряної оборони», - йдеться у повідомленні.

Міністр підкреслив, що сторони планують реалізувати низку спільних проєктів, які базуватимуться на поєднанні українського досвіду й експертизи з напрацюваннями норвезької компанії.
 

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