«Земельний банк» планує цьогоріч залучити на торгах мільярд гривень

ТОВ «Державний земельний банк» включив до другого пулу 2 479 ділянок землі орієнтовною вартістю в 1 млрд грн.

Про це повідомив Фонд державного майна за результатами підсумкового засідання робочої групи «Земельного банку», передає Укрінформ.

«До другого пулу входитимуть 2479 ділянок, загальна площа територій - 206 382 га у 23 областях України. Ця цифра для нас є орієнтиром, аби досягти максимального наповнення державного бюджету. Стратегічне завдання на 2025 рік - 1 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

За інформацією ФДМУ, до другого пулу земель, які планується реалізувати в межах «Земельного банку» цього року, додалися землі тваринництва, дооформлені, поділені ділянки, ділянки, по яких здійснюються «правові врегулювання» (зняття арештів та обтяжень, реєстрація речових прав на землю) та ділянки в користуванні підприємств інших органів управління.

Перші аукціони плануються вже у другому півріччі 2025 року.

Як повідомили у ФДМУ, в межах реалізації першого пулу землі в проєкті «Земельний банк» було укладено 225 договорів на суборенду, від яких бюджет отримав 428,2 млн грн надходжень.

«1 жовтня минулого року стартували перші онлайн-торги у системі Prozorro.Продажі. Наразі проведено 427 аукціонів, успішно укладено 225 договорів та сплачено 428,21 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Загалом відбулася перереєстрація 90,9 тис. га земель сільськогосподарського призначення. Середня вартість одного гектара за договорами суборенди становила 30,1 тис. грн, розмір ділянок - від 1 до 4 тис. га.

Триває робота щодо внесення змін до законодавства з урахуванням практики торгів першого пулу.

Як повідомлялося, ТОВ «Державний земельний банк» за 2024 рік перерахувало до бюджету 55,7 млн грн мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) за земельні ділянки площею близько 100 тис. га.