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Відтепер «стати» в е-чергу до Центру обслуговування платників податків можна онлайн

14:09 21.03.2025 |

Економіка

 

Державна податкова служба України впровадила можливість онлайн-запису до електронної черги для відвідування Центрів обслуговування платників.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що записатись до електронної черги для відвідування Центрів обслуговування платників (ЦОП) тепер можна на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі.

Також доступний попередній запис на отримання послуг у ЦОП через контакт-центр ДПС за телефоном 0800 501 007.
 

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