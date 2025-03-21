Відтепер «стати» в е-чергу до Центру обслуговування платників податків можна онлайн

Державна податкова служба України впровадила можливість онлайн-запису до електронної черги для відвідування Центрів обслуговування платників.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що записатись до електронної черги для відвідування Центрів обслуговування платників (ЦОП) тепер можна на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі.

Також доступний попередній запис на отримання послуг у ЦОП через контакт-центр ДПС за телефоном 0800 501 007.