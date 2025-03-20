Кабмін змінив порядок обчислення доходу сім’ї для призначення субсидій

Кабінет Міністрів змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення усіх видів державної соціальної допомоги.





Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну №303 від 18 березня, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, який відповідає за нарахування субсидій та інших видів допомоги.

Зокрема, постановою доповнено перелік виплат, які враховуються/не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно до змін:

не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї призначена субсидія на найм житла;

включаються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримані аліменти.

Крім того, при призначенні житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору.

Постановою також встановлено, що під час обчислення середньомісячного сукупного доходу враховують також вихідну допомогу, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і грошову допомогу, що виплачується держслужбовцям.

Водночас під час обчислення середньомісячного сукупного доходу не враховуватимуть продаж єдиного транспортного засобу (механізму), який було зареєстровано на одну особу із складу сім'ї, але тільки, якщо родина доведе, що авто продали вимушено. При цьому до середньомісячного сукупного доходу не враховується дохід від продажу, якщо гранична сума такого доходу не перевищує 200 тис. гривень.

Як повідомлялося, станом на початок лютого субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримували близько 3 мільйонів родин.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2025 рік передбачено 42,32 млрд грн на фінансування житлових субсидій, пільг на житлово-комунальні послуги, що на 7,6 млрд грн менше, ніж попереднього року.

За попередніми прогнозами уряду, кількість отримувачів допомоги від держави на оплату комуналки цього року зменшиться приблизно на 400 тисяч осіб - до 2,8 млн родин, завдяки підвищенню адресності субсидій та вдосконаленню системи їх надання.