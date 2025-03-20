Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін змінив порядок обчислення доходу сім’ї для призначення субсидій

17:32 20.03.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення усіх видів державної соціальної допомоги.


Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну №303 від 18 березня, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, який відповідає за нарахування субсидій та інших видів допомоги.

Зокрема, постановою доповнено перелік виплат, які враховуються/не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно до змін:

не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї призначена субсидія на найм житла;
включаються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримані аліменти.

Крім того, при призначенні житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору.

Постановою також встановлено, що під час обчислення середньомісячного сукупного доходу враховують також вихідну допомогу, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і грошову допомогу, що виплачується держслужбовцям.

Водночас під час обчислення середньомісячного сукупного доходу не враховуватимуть продаж єдиного транспортного засобу (механізму), який було зареєстровано на одну особу із складу сім'ї, але тільки, якщо родина доведе, що авто продали вимушено. При цьому до середньомісячного сукупного доходу не враховується дохід від продажу, якщо гранична сума такого доходу не перевищує 200 тис. гривень.

Як повідомлялося, станом на початок лютого субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримували близько 3 мільйонів родин.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2025 рік передбачено 42,32 млрд грн на фінансування житлових субсидій, пільг на житлово-комунальні послуги, що на 7,6 млрд грн менше, ніж попереднього року.

За попередніми прогнозами уряду, кількість отримувачів допомоги від держави на оплату комуналки цього року зменшиться приблизно на 400 тисяч осіб - до 2,8 млн родин, завдяки підвищенню адресності субсидій та вдосконаленню системи їх надання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5410
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 45,0014
  0,3215
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1813  0,06 0,14 41,7967  0,05 0,12
EUR 44,8833  0,09 0,19 45,6454  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес