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АНАЛІТИКА

Імпорт безпілотників торік зріс майже втричі, комплектуючих до них – у 8 разів, – Митна служба

15:56 20.03.2025 |

Економіка

 

За підсумками 2024 року в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 мільярда, а компонентів до них - на $134,8 млн.

Це значно більше, ніж у 2023 році, коли імпорт дронів та комплектуючих становив $440,7 млн та $16,86 млн відповідно, повідомили у Державній митній службі на запит Укрінформу.

Там уточнили, що протягом січня-лютого 2025 року в Україну було імпортовано 297,1 тонн безпілотних летальних апаратів на загальну суму $232,36 млн.

Крім того, за перші два місяці нового року товарів за кодом 8807 "Частини літальних апаратів товарних позицій 8801, 8802 або 8806" було ввезено на $43,42 млн.

Митники також повідомили про обсяг ввезених товарів військового та подвійного призначення.

Так, за два місяці поточного року їх було ввезено на $817,5 млн, у 2024 році - на $7,03 млрд, у 2023 році - на $5,71 млрд.

У Митній службі уточнили, що інформація щодо обсягів імпорту сформована за відомостями з електронних копій митних декларацій, митне оформлення за якими завершено та які включені до статистичного імпорту. Джерело: https://biz.censor.net/n3542265
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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