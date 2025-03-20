Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у лютому 2025 року виріс всього на 0,5% порівняно з лютим-2024, тоді як у січні зростання було зафіксоване на рівні 1,3%, повідомляється у Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Причина сповільнення - спад у низці галузей через російські обстріли та підвищення рівня невизначеності бізнесу, що нівелювало відновлення, яке продовжується в інших галузях економіки. У січні зростання ВВП, за даними ІЕД, становило 1,3% (з урахуванням нових даних та дещо вдосконаленої методології розрахунку)", - пояснили в інституті.

Згідно з даними прес-служби ІЕД, у лютому через обстріли портів темпи падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у транспортній галузі становили 4,5% (у січні - близько 1% через відсутність транзиту газу), також сповільнились темпи зростання у торгівлі до 3,5% порівняно з показниками попереднього року.

У моніторингу зазначено, що обстріли мережі видобування та розподілу газу на Харківщині та Полтавщині (як об'єктів "Нафтогазу", так і приватних компаній) погіршили ситуацію у добувній промисловості, яка раніше вже знизила виробництво через тимчасову окупацію кількох вугільних шахт в Донецькій області. В результаті реальна ВДВ у галузі скоротилась на понад 5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

У переробній промисловості приріст реального ВВП стримувався обстрілами росіянами промислових об'єктів та інфраструктури, а також плановими відключеннями електроенергії і становив 2,5% у лютому порівняно з лютим-2024.

"Реальна ВДВ у сільському господарстві скоротилась за оцінкою на 1,1% до попереднього року. Це відображає падіння у тваринництві, оскільки показники сільського господарства в перші п'ять місяців року не включають показників рослинництва", - наводяться у дослідженні слова старшого наукового співробітника ІЕД Віталія Кравчука.

Крім того, у лютому Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30% до попереднього місяця - до 244 тис. МВт*год. Найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини (35%) та Словаччини (30%). У порівнянні з лютим 2024 року, імпорт електроенергії зріс у 2,9 рази.

У лютому залізничним транспортом перевезено 12,3 млн тонн вантажів, що на 12% менше, ніж у січні, та на 16% менше, ніж в лютому 2024 року. З них до портів перевезено 4,2 млн тонн та до західного кордону 2 млн тонн вантажів. Найбільшу частку у перевезеннях складають руда (43%), зерно (37%) та чорні метали (6%).

Як повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко 18 березня, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року становить 1,1%.

Раніше, 28 лютого, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно з попереднім прогнозом - до 2-3%. Також на 2025 рік прогнози щодо зростання українського ВВП у 2025 році погіршив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - з 4,7% до 3,5%, Світовий банк - з 6,5% до 2% та Національний банк України - з 4,1% до 3,6%, проте як держбюджет-2025 побудовано на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.