Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД

13:56 20.03.2025 |

Економіка

Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД

 

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у лютому 2025 року виріс всього на 0,5% порівняно з лютим-2024, тоді як у січні зростання було зафіксоване на рівні 1,3%, повідомляється у Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Причина сповільнення - спад у низці галузей через російські обстріли та підвищення рівня невизначеності бізнесу, що нівелювало відновлення, яке продовжується в інших галузях економіки. У січні зростання ВВП, за даними ІЕД, становило 1,3% (з урахуванням нових даних та дещо вдосконаленої методології розрахунку)", - пояснили в інституті.

Згідно з даними прес-служби ІЕД, у лютому через обстріли портів темпи падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у транспортній галузі становили 4,5% (у січні - близько 1% через відсутність транзиту газу), також сповільнились темпи зростання у торгівлі до 3,5% порівняно з показниками попереднього року.

У моніторингу зазначено, що обстріли мережі видобування та розподілу газу на Харківщині та Полтавщині (як об'єктів "Нафтогазу", так і приватних компаній) погіршили ситуацію у добувній промисловості, яка раніше вже знизила виробництво через тимчасову окупацію кількох вугільних шахт в Донецькій області. В результаті реальна ВДВ у галузі скоротилась на понад 5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

У переробній промисловості приріст реального ВВП стримувався обстрілами росіянами промислових об'єктів та інфраструктури, а також плановими відключеннями електроенергії і становив 2,5% у лютому порівняно з лютим-2024.

"Реальна ВДВ у сільському господарстві скоротилась за оцінкою на 1,1% до попереднього року. Це відображає падіння у тваринництві, оскільки показники сільського господарства в перші п'ять місяців року не включають показників рослинництва", - наводяться у дослідженні слова старшого наукового співробітника ІЕД Віталія Кравчука.

Крім того, у лютому Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30% до попереднього місяця - до 244 тис. МВт*год. Найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини (35%) та Словаччини (30%). У порівнянні з лютим 2024 року, імпорт електроенергії зріс у 2,9 рази.

У лютому залізничним транспортом перевезено 12,3 млн тонн вантажів, що на 12% менше, ніж у січні, та на 16% менше, ніж в лютому 2024 року. З них до портів перевезено 4,2 млн тонн та до західного кордону 2 млн тонн вантажів. Найбільшу частку у перевезеннях складають руда (43%), зерно (37%) та чорні метали (6%).

Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД

 

Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД

 

Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД

 

Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД

 

Як повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко 18 березня, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року становить 1,1%.

Раніше, 28 лютого, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно з попереднім прогнозом - до 2-3%. Також на 2025 рік прогнози щодо зростання українського ВВП у 2025 році погіршив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - з 4,7% до 3,5%, Світовий банк - з 6,5% до 2% та Національний банк України - з 4,1% до 3,6%, проте як держбюджет-2025 побудовано на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5730
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 45,3229
  0,0254
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1813  0,06 0,14 41,7967  0,05 0,12
EUR 44,8833  0,09 0,19 45,6454  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес