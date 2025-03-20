Україна і Данія обговорили фінансування та швидкість виробництва оборонної продукції

Заступник міністра оборони Сергій Боєв разом із командою Міністерства оборони України презентували данській делегації пропозиції щодо спрямування коштів в український ОПК.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Спроможності українського ОПК досягли рівня $35 мільярдів на рік, і швидке спрямування інвестицій допоможе максимально ефективно їх використати. Зважаючи на загрози з боку РФ, ми не маємо часу на довгі роздуми», - наголосив Боєв.

Як зазначається, делегація Міністерства оборони Данії на чолі із заступником керівника групи з питань України капітаном 1 рангу Деннісом Віркелістом ознайомилася з пропозиціями української сторони та переліком продукції українського ОПК.

Зокрема, сторони обговорили можливість спрямування внесків країн до українських компаній за механізмом «данської моделі», а також фінансування виробництва завдяки використанню відсотків від заморожених активів РФ.

Також українська та данська сторони розглянули питання циклу виробництва та періоду постачання - наскільки швидко оборонна продукція зможе потрапити до військових після отримання інвестицій українськими компаніями.