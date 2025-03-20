Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Витяг з реєстру платників ПДВ відтепер можна отримати онлайн
13:13 20.03.2025 |
Державна податкова служба України оновила форму запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, додавши можливість замовити документ в електронній формі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.
Зазначається, що витяг з реєстру платників ПДВ (ідентифікатор форми J/F1301705) в електронній формі надсилається в електронний кабінет або на адресу електронної пошти платника ПДВ. Для цього у запиті платник ПДВ має обрати відповідний спосіб отримання витягу.
У ДПС зауважили, що за запитом в електронній формі платники ПДВ можуть отримати в електронній формі довідку з реєстру платників ПДВ з відомостями про своїх контрагентів.
Також дані з реєстру платників ПДВ, у тому числі інформацію про анулювання реєстрації платників ПДВ, ДПС оприлюднює в електронному кабінеті у розділі «Реєстри».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС
|Єврокомісія надала Україні ще EUR1 млрд в рамках позики G7 з надходжень від російських активів
|В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 - ЦПД
|Дрони атакували в Росії авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД
|ЛУН склав рейтинг забудовників Києва, Львова та Одеси у 2024 році
|БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів
|Україна і Данія обговорили фінансування та швидкість виробництва оборонної продукції
|Витяг з реєстру платників ПДВ відтепер можна отримати онлайн
|Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС
|Умєров запропонував міністру оборони Люксембургу підтримати українську оборонну промисловість за «данською моделлю»
Бізнес
|NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
|World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
|NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro - серед них є GPU з 96 ГБ пам'яті
|Mercedes відмовиться від свого єдиного хетчбека, щоб випускати більше позашляховиків
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям