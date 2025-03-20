Витяг з реєстру платників ПДВ відтепер можна отримати онлайн

Державна податкова служба України оновила форму запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, додавши можливість замовити документ в електронній формі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що витяг з реєстру платників ПДВ (ідентифікатор форми J/F1301705) в електронній формі надсилається в електронний кабінет або на адресу електронної пошти платника ПДВ. Для цього у запиті платник ПДВ має обрати відповідний спосіб отримання витягу.

У ДПС зауважили, що за запитом в електронній формі платники ПДВ можуть отримати в електронній формі довідку з реєстру платників ПДВ з відомостями про своїх контрагентів.

Також дані з реєстру платників ПДВ, у тому числі інформацію про анулювання реєстрації платників ПДВ, ДПС оприлюднює в електронному кабінеті у розділі «Реєстри».