Умєров запропонував міністру оборони Люксембургу підтримати українську оборонну промисловість за «данською моделлю»

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністеркою оборони Люксембургу Юріко Бакес у Києві.

Як повідомив Умєров у Facebook, вони обговорили цифрову трансформацію Збройних сил України - від управління військами до ресурсного менеджменту та надання послуг для військових, що стало можливим завдяки фінансовій допомозі, технологічній підтримці та обладнанню від партнерів.

"Окрему увагу приділили перспективам взаємодії в рамках Коаліції дронів, до якої Люксембург нещодавно долучився. Юріко Бакес підтвердила готовність її країни розширювати підтримку України в цьому напрямку", - зазначив Умєров.

Міністри проаналізували безпекову ситуацію.

"росія нарощує виробництво зброї та мобілізує нові сили, що свідчить про її небажання рухатися до справедливого миру. Відповідь України - зміцнення оборони разом із партнерами", - підкреслив Умєров.

Крім того, сторони обговорили перспективи індустріальної співпраці, зокрема у сфері ППО та deepstrike.

"Запропонував Люксембургу підтримати українську оборонну промисловість за "данською моделлю" фінансування.

Європа має зміцнювати свої оборонні спроможності", - зазначив міністр.