Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умєров запропонував міністру оборони Люксембургу підтримати українську оборонну промисловість за «данською моделлю»
12:18 20.03.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністеркою оборони Люксембургу Юріко Бакес у Києві.
Як повідомив Умєров у Facebook, вони обговорили цифрову трансформацію Збройних сил України - від управління військами до ресурсного менеджменту та надання послуг для військових, що стало можливим завдяки фінансовій допомозі, технологічній підтримці та обладнанню від партнерів.
"Окрему увагу приділили перспективам взаємодії в рамках Коаліції дронів, до якої Люксембург нещодавно долучився. Юріко Бакес підтвердила готовність її країни розширювати підтримку України в цьому напрямку", - зазначив Умєров.
Міністри проаналізували безпекову ситуацію.
"росія нарощує виробництво зброї та мобілізує нові сили, що свідчить про її небажання рухатися до справедливого миру. Відповідь України - зміцнення оборони разом із партнерами", - підкреслив Умєров.
Крім того, сторони обговорили перспективи індустріальної співпраці, зокрема у сфері ППО та deepstrike.
"Запропонував Люксембургу підтримати українську оборонну промисловість за "данською моделлю" фінансування.
Європа має зміцнювати свої оборонні спроможності", - зазначив міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС
|Єврокомісія надала Україні ще EUR1 млрд в рамках позики G7 з надходжень від російських активів
|В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 - ЦПД
|Дрони атакували в Росії авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД
|ЛУН склав рейтинг забудовників Києва, Львова та Одеси у 2024 році
|БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів
|Україна і Данія обговорили фінансування та швидкість виробництва оборонної продукції
|Витяг з реєстру платників ПДВ відтепер можна отримати онлайн
|Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС
|Умєров запропонував міністру оборони Люксембургу підтримати українську оборонну промисловість за «данською моделлю»
Бізнес
|NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
|World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
|NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro - серед них є GPU з 96 ГБ пам'яті
|Mercedes відмовиться від свого єдиного хетчбека, щоб випускати більше позашляховиків
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям