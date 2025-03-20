В Україні вже діє 81 офіс «Зроблено в Україні»

За рік в Україні запрацював 81 офіс «Зроблено в Україні», до кінця 2025 року планується відкрити ще 19.

Про це під час конференції «Підприємництво без бар'єрів: офіси «Зроблено в Україні» як драйвери змін» повідомила директорка Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк, передає кореспондент Укрінформу.

«Перший центр ми відкрили 27 березня 2024 року в місті Суми. І на сьогодні вже працює 81 центр. У найближчі пів року ми плануємо відкрити ще 19 офісів, загалом будемо мати 100 офісів «Зроблено в Україні», - розповіла Жовтяк.

За її словами, за рік роботи в центрах було надано близько 50 тис. консультацій, переважна більшість яких - близько 55% - про те, як започаткувати бізнес за програмою «Власна справа».

Найактивніше по допомогу звертаються до офісів у Дніпропетровській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській і Миколаївській областях.

Очільниця ДСЗУ уточнила, що сьогодні в офісах працюють 180 людей, переважно це працівники центрів зайнятості, які пройшли перенавчання для того, щоб надавати консультації з економічних питань.

«Вони раніше працювали з урядовими програмами, такими як єРобота, «Власна справа», єОселя. А про певні специфічні, наприклад, донорські програми для релокації бізнесу чи навчання жінок або ветеранів, вже дізнаються в ході додаткових курсів. Мета офісу «Зроблено в Україні» - консолідувати всі загальнодержавні і всі донорські програми в одному місці, щоб запропонувати бізнесу все, що може бути йому цікавим», - додала Жовтяк.

Вона також зауважила, що фокус на роботі таких офісів з боку Служби зайнятості сьогодні недаремний, адже триває її реформа, яка покликана перетворити ДСЗУ з центру надання лише соціальних послуг на центр економічних компетенцій.

«Офіси «Зроблено в Україні» за цей рік, а до цього урядова програма єРобота з проєктом «Власна справа» змінили ставлення до Служби зайнятості. Вони дали новий поштовх для нашого розвитку, взагалі іншої філософії розвитку. Ми з соціальної служби перетворюємось на соціально-економічну. Переважна більшість послуг, які ми сьогодні надаємо, вони про економічний розвиток українців. Ми даємо замість риби людям вудочку», - сказала Жовтяк.