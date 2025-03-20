Підприємці збільшили середньоденний виторг на 10% у лютому 2025р. - ДПС

Економічна активність в різних сферах економіки пожвавилась після зимового спаду, а середньоденний виторг в лютому 2025 року збільшився на 10% - з 12,7 млрд грн у січні 2025 року до 14 млрд грн, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

"Після прогнозованого зниження обсягів реалізації у січні 2025 року, яке щорічно спостерігається після пікового грудневого сезону, в лютому відбулося пожвавлення економічної активності. Середньоденний виторг у лютому зріс на 10% порівняно з січнем - з 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Загальна кількість чеків за два місяці склала 1,533 млрд, що свідчить про зростання купівельної активності", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналі відомства в середу.

Згідно з оприлюдненими даними, одним із найбільш динамічних сегментів став паливний ринок, де спостерігається стабільне збільшення обсягів реалізації: у лютому через РРО було реалізовано 19,69 млн літрів пального, що на 9,3% більше ніж у січні (18,01 млн л).

Зазначається, що загальна вартість проданого пального за два місяці 2025 року перевищила 56,9 млрд грн.

В ДПС вважають, що такі показники можуть свідчити про збільшення споживання пального бізнесом та населенням, а також детінізацію ринку, що є індикатором економічного пожвавлення та сумлінної конкуренції.

Як повідомляють в службі, продаж алкогольних напоїв у лютому збільшився на 1,9%, досягнувши 393,5 млн грн проти 386,1 млн грн у січні-2025. Водночас в Україні діє понад 100 тис. ліцензій на право роздрібної торгівлі алкоголем.

Реалізація тютюнових виробів зросла на 2,7%, - до 343,7 млн грн у лютому (334,8 млн грн попереднього місяця), загальний виторг від продажу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет уже перевищив 20 млрд грн. Кількість ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та електронними сигаретами становить понад 75 тис.

В ДПС додали, що ринок побутової електроніки продемонстрував значні фінансові результати, оскільки загальний виторг від продажу побутової техніки за два місяці 2025 році досяг 31,12 млрд грн. У січні виторг сягнув 16,2 млрд грн, у лютому - 14,92 млрд грн.

Щодо грального бізнесу, то, як вважають в ДПС, він значні фінансові обороти, проте його обсяги трохи скоротився порівняно з січнем - з 4,39 млрд грн, до 4,09 млрд грн у лютому.

"Спостерігається позитивна динаміка у багатьох секторах, що свідчить про стійкість економіки навіть в умовах воєнного часу. Відповідальна сплата податків - запорука фінансової стабільності країни, і ДПС вдячна кожному платнику за сумлінне виконання зобов'язань", - наголосили в ДПС.