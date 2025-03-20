Fitch підвищило прогноз цін на мідь, алюміній і золото на найближчі роки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло в бік підвищення прогноз цін на мідь і алюміній на найближчі роки через дисбаланс на глобальному ринку, на золото - через геополітичну напруженість.

Експерти також скоригували оцінку вартості для коксівного та енергетичного вугілля, платини, паладію і літію на 2025 рік, відобразивши короткострокові цінові чинники, йдеться в повідомленні агентства.

Очікування для залізної руди, нікелю, цинку і кобальту залишилися на колишньому рівні.

Крім того, аналітики додали прогноз вартості сировини у 2028 році.

"Торговельні мита США, ймовірно, матимуть наслідки для світової економіки і, таким чином, збільшать волатильність цін на метали", - наголошується у звіті.

Підвищення прогнозів для міді на 2025-2027 рр. відображає жорсткий баланс на світовому ринку в короткостроковій і середньостроковій перспективі через, як і раніше, зростаючий попит з боку Китаю, хоча темпи зростання сповільнюються до 2-3% на рік з 7% у 2023 році. Споживання рафінованої міді в КНР становить майже 60% світового попиту.

Зниження прогнозу щодо коксівного вугілля на цей рік відображає слабший попит на сталь у Китаї, Європі, Японії та Південній Кореї. Тим часом на поставки вугілля вплинули перебої в роботі кількох шахт і суворі погодні умови. Попит на коксівне вугілля, ймовірно, відновиться лише ближче до кінця поточного року, коли в Індії та Південно-Східній Азії буде введено в експлуатацію нові доменні печі.

Більш високі прогнози щодо алюмінію на 2025-2026 рр. підтримуються збільшенням попиту, особливо на розвинених ринках і в Китаї, і обмеженим зростанням пропозиції, а також подорожчанням глинозему через перебої з поставками.

Підвищення очікувань за цінами на золото на 2025-2027 рр. зумовлено вищою геополітичною премією через те, що дорогоцінний метал вважається "безпечною гаванню".

"Побоювання з приводу торговельної війни та волатильність на ринках акцій і облігацій збільшили приплив інвестицій у золото, що призвело до рекордних цін. Геополітичні ризики і зростаюче занепокоєння інвесторів щодо інфляції та суверенного боргу мають підтримати ціни в короткостроковій і середньостроковій перспективі", - повідомляється у звіті Fitch.

Очікування для платини і паладію на цей рік були знижені у зв'язку з імовірною корекцією цін через наслідки торгової війни. "Ми очікуємо, що постачальники зрештою скоротять виробництво, що призведе до відновлення цін відповідно до наших припущень у 2026 році", - зазначають аналітики агентства.

Зниження цінових прогнозів для енергетичного вугілля на 2025 рік відображає слабший попит, особливо з боку Китаю та Індії, де його запаси залишаються високими.

Погіршення оцінок для літію на поточний рік відображає зростання поставок з Китаю і країн Африки, що сприяє насиченню ринку, незважаючи на високий попит з боку виробників електромобілів, йдеться в повідомленні Fitch.