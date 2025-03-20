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АНАЛІТИКА

В Україні зросла кількість ФОПів з найманими працівниками

17:17 19.03.2025 |

Економіка

В Україні зросла кількість ФОПів з найманими працівниками

 

В Україні за рік кількість ФОПів з найманими працівниками зросла на 9%.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За його даними, на 259 тис. підприємців працює 673 тис. осіб - на 13% менше, ніж до повномасштабного.

Зазначається, що кількість найманих працівників не корелює із кількістю діючих підприємців та перебігу воєнних дій в країні. Наприклад, у ковідний період 2020-2021 роки таких працівників поменшало на 11%, хоча кількість підприємців змінилася несуттєво (-822).

За даними "Опендатабот", найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області - 24 тис. або 9% від загальної кількості. Друге та третє місце розділили Київ та Львівщина, де таких підприємців по 23 тис.

У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення, на 26% побільшало таких підприємців, що створюють робочі місця, на Рівненщині та Хмельниччині. Ще на 25% зросла їх кількість у Чернівецькій області та на 24% - у Волинській та Житомирській.

За цей період ФОПів із найманими працівниками на 9% поменшало на Миколаївщині та на 4% - на Одещині. Також логічне зменшення підприємців спостерігається у прифронтових та частково окупованих регіонах.

В Україні зросла кількість ФОПів з найманими працівниками
За матеріалами: Економічна правда
 

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