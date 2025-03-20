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В Україні діють 418 програм підтримки бізнесу - Мінекономіки

15:43 19.03.2025 |

Економіка

 

Станом на сьогодні українським підприємцям доступні 418 програм підтримки та навчання, дізнатися про які можна в офісах "Зроблено в Україні".

Про це під час конференції «Підприємництво без бар'єрів: офіси «Зроблено в Україні» як драйвери змін» повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає кореспондент Укрінформу.

«Коли ми в міністерстві провели аудит, а скільки взагалі є в Україні програм підтримки бізнесу - не лише кредитних або грантових, а і програм для навчання людей, які хочуть долучитися до підприємництва, - ми нарахували 418 програм. І наше велике завдання сьогодні - зробити так, щоби люди мали доступ до цих можливостей», - наголосила Бережна.

Вона акцентувала увагу на тому, що саме офіси «Зроблено в Україні» покликані стати осередками інформування про наявні можливості для бізнесу, зокрема малого та середнього, і особливо у регіонах, який сьогодні часто не знає про них.

«А чи чули ви про програму Stanford Ignite Ukraine, яка дає можливість отримати бізнес-освіту в провідному закладі США? Минулого року на участь у ній подалися 1000 людей, з яких було відібрано 42 підприємці з Тернопільської, Чернігівської та інших областей, які поїхали навчатися у Стенфорд. Скоро буде оголошений новий набір на програму «Створюй» для жінок, за якою підприємиці, що займаються виробництвом, можуть отримати $15 тис. Я закликаю офіси «Зроблено в Україні» активно промотувати ці та інші програми в регіонах», - зазначила Бережна.

Вона нагадала про започатковану минулого року ініціативу «Альянс стійкості МСБ» - консорціум міжнародних партнерів та донорів, які створюють програми підтримки українського бізнесу. Бережна також розповіла про вступ України до Skills Alliance, спільну з Федеральним міністерством економічної співпраці і розвитку Німеччини (BMZ) ініціативу з перенавчання фахівців, про запуск AgriAcademy - безкоштовної освітньої платформи для бізнесу у сфері агро.

За словами Бережної, незабаром фахівці офісів «Зроблено в Україні» будуть під'єднані до спільної комунікаційної платформи, щоб мати змогу бачити усі наявні та нові програми для підприємців і далі вже пропонувати їх для цільової аудиторії.

«Ми, Міністерство економіки, будемо вам надсилати таку інформацію, а ви вже її розповсюджувати. Наше спільне завдання - зробити так, щоб українці розуміли, що у них в Україні є багато можливостей. Українці за кордоном розуміли, що вони можуть повернутися додому за можливостями. І ви є тим потужним рупором, який може це знання розповсюдити серед людей», - підсумувала заступниця міністра.

Як повідомлялося, понад 190 тис. українців зможуть протягом трьох років опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію в межах міжнародної ініціативи Skills Alliance.
 

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