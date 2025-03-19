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АНАЛІТИКА

Швейцарія збільшила фінансування програми підтримки відбудови України вдвічі та продовжила термін подачі заявок

 

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) збільшив загальний обсяг фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні вдвічі - до CHF100 млн (майже $1,14 млн) та продовжив термін подачі заявок до 31 березня 2025 року, повідомляється на сайті Міністерства економіки України у середу.

"Ми отримали так багато заявок і побачили такий активний інтерес бізнесу Швейцарії, що партнери ухвалили рішення розширити програму. Додаткові CHF50 млн будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями. Я щиро вдячна партнерам за це рішення, яке сприятиме економічному відновленню", - наводяться в повідомленні слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко.

За її словами, програма сфокусована на реалізації проєктів у сферах захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальної сфери, а також модернізації державних послуг.

Зазначається, що конкурс адресований швейцарським компаніям, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки.

У відомстві додали, що оновлення умов конкурсу не потребує повторної подачі заявок. Однак ті, хто вже подали документи, мають можливість внести зміни до своїх пропозицій.

В Мінекономіки зауважили, що конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025-2028 роки із загальним бюджетом CHF1,5 млрд ($1,7 млрд). Це своєю чергою перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме CHF5 млрд (майже $5,7 млрд).

Згідно з інформацією на сайті міністерства, швейцарсько-українська співпраця має довгу історію, яка значно активізувалась після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про свою готовність щодо довгострокової підтримки України швейцарський уряд заявив ще у квітні 2024 року, анонсувавши виділення CHF5 млрд наступних 12 років.

У січні 2025 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі був підписаний Меморандум між Україною та Швейцарією щодо виділення перших CHF50 млн для швейцарських компаній на реалізацію проєктів в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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