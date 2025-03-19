ФОПи з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця

Із 18 березня фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, які є людьми з інвалідністю, можуть отримати від держави компенсацію за облаштування своїх робочих місць.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Ми розширили доступ до програми й тепер отримати компенсацію за обладнання свого робочого місця спеціальними меблями, пристроями, придбання допоміжного устаткування, наприклад, підйомника чи пандуса, зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими або ФОПами, чи люди, які планують відкрити свій бізнес", - розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Окрім того, відтепер роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для ветерана з інвалідністю, який повернувся на роботу. Раніше компенсації надавалися лише при новому працевлаштуванні. Якщо ветеран з пораненням повертався на своє робоче місце, роботодавцеві їх не виплачували, адже це не вважалося новим працевлаштуванням.

За умовами програми сума компенсації за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю становить:

* до 120 тис. грн - за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи;

* до 80 тис. грн - для людей з інвалідністю II групи.

Подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця можна онлайн на порталі "Дія" або офлайн, звернувшись до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Щоб подати заяву онлайн роботодавцю, фізичній особі-підприємцю та самозайнятій особі необхідно:

* авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою квіліфікованого електронного підпису;

* заповнити заяву: вказати дані про людину з інвалідністю та облаштоване робоче місце;

* прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та документ, який підтверджує інвалідність співробітника/ФОП/самозайнятої особи;

* вказати IBAN свого рахунку;

* підписати заяву КЕПом.

Розгляд заяви триває до 10 робочих днів. У разі позитивного рішення протягом п'яти днів кошти надійдуть на рахунок заявника.

Як повідомлялося, наприкінці лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав закон №4219-IX, що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю. Документ забезпечує їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.

За 2024 рік держава компенсувала роботодавцям за облаштування робочих місць 129 млн грн для майже 2 тис. працевлаштованих людей із інвалідністю.