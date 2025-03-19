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АНАЛІТИКА

Work.ua запустив платформу “Назустріч” для працевлаштування ветеранів

14:24 19.03.2025 |

Економіка, Україна

 

Портал пропозицій роботи Work.ua запустив платформу "Назустріч" для легшого пошуку вакансій з перевагою для ветеранів.

"На Work.ua дуже багато інформації для різних аудиторій і ми окремо зробили платформу для того, щоб допомогти зустрітися ветеранам і роботодавцям. Ветеранам пропонується робота з перевагою, коли військовий досвід є цінністю. Ми маємо понад чотири тисячі вакансій, де військовий досвід є перевагою", - сказала під час презентації платформи "Назустріч" у вівторок її керівниця Анастасія Розлуцька.

Вона зазначила, що на платформі вже розміщено понад 6 тис. резюме ветеранів російсько-української війни, яким майже 2,3 тис. компаній можуть запропонувати роботу.

За словами Розлуцької, сфери пропозицій роботи та найпопулярніші запити ветеранів збігаються.

Своєю чергою ветеранка та заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова повідомила, що понад 64% відсотків ветеранів вказали, що хочуть відкрити власну справу. Здебільшого це пов'язано з відчуттям "непотрібності" та сумнівами щодо опанування нової професії, тому потрібно показати ветеранам та ветеранкам, що роботодавці та бізнес зацікавлені в них та готові працевлаштовувати.

"Потрібно розуміти воєнний контекст і світобачення ветеранів. Світ, в якому він знаходиться до моменту звільнення, - це війна", - додав представник 3-ї штурмової бригади Михайло Карабут, слова якого наведено в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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