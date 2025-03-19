Видатки загального фонду бюджету у лютому становили ₴324,1 мільярда - Мінфін

Видатки загального фонду державного бюджету у лютому 2025 року становили ₴324,1 мільярда, а загалом за перші два місяці року - ₴538,2 мільярда, що на 26,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"За січень - лютий 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить ₴538,2 мільярда, що на ₴113,4 мільярда, або на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у лютому були витрачені ₴324,1 мільярда", - йдеться у повідомленні.

Найбільшу частку видатків - ₴229,4 мільярда (42,6%) - спрямовано на оплату праці із нарахуваннями, у тому числі ₴176,5 мільярда - на грошове утримання військовослужбовців.

На соціальне забезпечення витрачені ₴108,3 мільярда (20,1%), з яких ₴35,6 мільярда становить трансферт Пенсійному фонду, а ₴16,6 мільярда спрямовані на соціальний захист дітей, сімей та малозабезпечених громадян.

На оплату товарів і послуг використано ₴70,2 мільярда (13%), з них ₴39,1 мільярда - для потреб ЗСУ та силових структур, а ₴22,3 мільряда - на програму медичних гарантій.

Субсидії та трансферти підприємствам становили ₴47,5 мільярда (8,8%), при цьому ₴42 мільярди спрямовані на придбання товарів для ЗСУ, а ₴3,4 мільярда - на Фонд розвитку підприємництва.

На обслуговування державного боргу витрачено ₴47,2 мільярда (8,8%), а на трансферти місцевим бюджетам - ₴25,2 мільярда (4,7%).