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Видатки держбюджету на виплати військовим у лютому перевищили 90 мільярдів
17:42 18.03.2025 |
Касові видатки загального фонду держбюджету у лютому 2025 року зросли до 324,1 мільярда гривень, порівняно із 214,1 млрд грн у січні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.
Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями у лютому спрямували 119,4 млрд грн, у тому числі видатки на грошове утримання військовослужбовців зросли до 91,8 млрд грн, порівняно із 84,7 млрд грн у лютому.
Вищі видатки на виплати військовим було зафіксовано лише у грудні минулого року, коли вони сягали 96,7 млрд грн, а також у грудні 2023 року - 107,8 млрд грн. Для порівняння, у листопаді 2024 року вони становили 86,6 млрд грн, у жовтні - 86 млрд, у вересні - 83,7 млрд грн, у серпні - 82,3 млрд грн, у липні - 80,9 млрд грн, у червні і травні - по 79,8 млрд грн, у квітні - 78,5 млрд грн, у березні - 81,5 млрд, у лютому - 80 млрд грн, у січні - 57,4 млрд грн.
Видатки загального фонду держбюджету на оплату використання товарів та послуг у лютому зросли до 60,9 млрд грн.
На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у лютому спрямували 49,8 млрд грн. На субсидії та поточні трансферти підприємствам - 43,1 млрд грн (переважно ці кошти спрямували на придбання товарів для ЗСУ).
На обслуговування державного боргу у лютому витратили 32,7 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам - 12,7 млрд грн.
Загалом, за січень - лютий 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 538,2 млрд грн, що на 113,4 млрд грн, або на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року.
Як повідомлялося, за оперативними даними Мінфіну, за 2024 рік держбюджет отримав 3 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету-2023.
За загальним фондом доходи держбюджету зросли на 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.
Щодо видатків держбюджету, то у 2024 році вони зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 479,3 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 488,8 млрд грн.
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