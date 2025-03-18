Благодійні організації торік сплатили до бюджету майже ₴2 мільярди, найбільше - три регіони

Благодійні організації у 2024 році перерахували до державного та місцевих бюджетів 1,9 млрд грн у вигляді податків і зборів.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

"У 2024 році 3 886 благодійних організацій перерахували до державного та місцевих бюджетів 1,9 мільярда гривень у вигляді різних податків і зборів. Рейтинг за сумами сплачених коштів очолили Київ, Львівщина та Харківщина", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, у столиці 1 190 платників спрямували 854,2 млн грн до бюджету. Львівська область посіла друге місце з показником 167 млн грн, які сплатили 336 організацій. На третій позиції розташувалася Харківська область, де 220 благодійних організацій перерахували 145,2 млн грн податкових платежів.

У січні-лютому 2025 року 2 709 благодійних організацій сплатили до бюджету 395,3 млн грн. З них 177,8 млн грн надійшло від 997 київських організацій, 33,6 млн грн внесли 216 платників зі Львівщини, а 161 платник із Харківщини забезпечив надходження у розмірі 30,8 млн грн.

У податковій службі зауважують, що хоча благодійні організації звільнені від сплати податку на прибуток, вони сплачують інші податки та збори залежно від специфіки своєї діяльності відповідно до чинного законодавства.