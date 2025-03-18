Кабмін виділив 1,6 мільярда на інвестиційні проєкти в медицині

Кабінет Міністрів затвердив розподіл субвенції місцевим бюджетам у розмірі 1,66 млрд грн для фінансування публічних інвестиційних проєктів у медичній галузі.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, затверджено порядок та умови та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Раніше в березні Кабінет Міністрів вирішив виділити 207 млн грн на проєкт трансформації медичної системи в Україні.

У січні уряд ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року, а також затвердив план її реалізації в найближчі три роки.

До того стало відомо, що на модернізацію медичних закладів України в 2025 році направлять 5,6 млрд грн, на Програму медичних гарантій - 175 млрд грн.