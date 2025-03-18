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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Кабмін виділив 1,6 мільярда на інвестиційні проєкти в медицині
Кабінет Міністрів затвердив розподіл субвенції місцевим бюджетам у розмірі 1,66 млрд грн для фінансування публічних інвестиційних проєктів у медичній галузі.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, затверджено порядок та умови та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Раніше в березні Кабінет Міністрів вирішив виділити 207 млн грн на проєкт трансформації медичної системи в Україні.
У січні уряд ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року, а також затвердив план її реалізації в найближчі три роки.
До того стало відомо, що на модернізацію медичних закладів України в 2025 році направлять 5,6 млрд грн, на Програму медичних гарантій - 175 млрд грн.
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