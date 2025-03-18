Україна за 2 міс. зменшила валютну виручку від експорту чорних металів на 20%, імпорт зріс на 3%

Металургійні підприємства України у січні-лютому поточного року зменшили надходження від експорту чорних металів на 19,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $419,199 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у вівторок, на чорні метали за цей період припало 6,67% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,67% за січень-лютий-2024.

У лютому надходження від експорту склали $200,430 млн.

Водночас Україна за січень-лютий-2025 збільшила імпорт аналогічної продукції на 3% - до $228,165 млн. У лютому ввезено продукції на $113,656 млн.

Крім того, у січні-лютому-2025 Україна скоротила експорт металовиробів на 5% - до $144,730 млн. У лютому їх експортовано на $66,058 млн.

Імпорт металовиробів за цей період зменшився на 4,7% - до $137,982 млн. У лютому цієї продукції ввезено на $61,614 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України у 2024 році наростили надходження від експорту чорних металів на 16,9% порівняно з попереднім роком - до $3 млрд 96,343 млн. Водночас Україна за минулий рік наростила імпорт аналогічної продукції на 13,1% - до $1 млрд 478,814 млн. У грудні ввезено продукції на $108,227 млн.

Україна у 2023 році скоротила надходження від експорту чорних металів на 41,6% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,72 млн, на чорні метали за цей період припало 7,3% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,3%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,05 млн.

Крім того, у 2023 році Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з попереднім роком - до $877,92 млн. Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40,3% - до $902,57 млн.