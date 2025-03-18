Держпослуги для бізнесу: Мінекономіки презентувало платформу «Пульс»

Українські підприємці зможуть оцінити якість держпослуг на аналітичній платформі "Пульс". Їхні відповіді аналізуватиме штучний інтелект.

Можливості сервісу презентували під час розширеного засідання Національної платформи "Діалог влади та бізнесу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завдяки платформі "Пульс" вдасться отримати об'єктивну картину якості державних послуг та ефективніше реагувати на проблеми підприємців. ЇЇ мета - створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом", - зазначив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

За його словами, кожен підприємець може поставити оцінку якості державних послуг на платформі pulse.gov.ua, а також звернутися по допомогу у вирішенні проблеми чи надати свою пропозицію.

"Вже відсьогодні можна залишати звернення, переглядати зручні дашборди з аналітикою на головній сторінці та відслідковувати статус заявки у кабінеті підприємця на платформі "Пульс". Також передбачена зручна верифікація через Bank ID або Дія Підпис", - розповів Циборт.

Під час презентації наголошувалося, що підприємці зможуть не лише оцінити умови ведення свого бізнесу в Україні, поставивши оцінку від 1 до 10, а також написати, чому вони поставили таку оцінку і поділитися своїми проблемами. Ці відповіді аналізуватиме штучний інтелект та відображатиме їх на дашбордах.

Також вже кілька місяців триває розробка інструменту "бізнес-петиція" на платформі "Пульс". Це дасть можливість впливати на умови ведення бізнесу на національному рівні. Якщо петиція набере 500 і більше голосів, то її розгляне профільне міністерство.

У презентації аналітичної платформи "Пульс" взяли участь українські підприємці. Серед них - Іван Іскерський з Тернопільщини. Він зазначив, що сьогодні бізнесу дуже важливо впливати саме на законодавчі ініціативи.

"Дуже важлива взаємодія підприємців з органами виконавчої і законодавчої влади. Думаю, що ця платформа матиме значний позитивний ефект на покращення цієї взаємодії, спрощення цього зв'язку. У своїй діяльності я стикаюся з багатьма проблемами, які виникають через недосконале законодавство. Обов'язково напишу про них про них на цій платформі", - поділився Іскерський.

Національна платформа "Діалог влади та бізнесу" створена у 2024 році за ініціативи Президента Володимира Зеленського для оперативного вирішення поточних проблемних питань підприємців у кожному регіоні та тергромаді. За шість місяців її роботи у 24 регіонах проведено понад 500 засідань, залучено більш як 45 тисяч підприємців та 10 тисяч представників органів влади й експертів різного рівня.