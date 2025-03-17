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АНАЛІТИКА

Найдорожчим об’єктом приватизації минулого тижня став магазин на Сумщині

22:47 17.03.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна України на 10 приватизаційних аукціонах реалізував активів на 10,4 млн грн.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 10 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro. Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 10,4 млн гривень. Загалом за лоти змагалися 43 учасники», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став магазин на Сумщині. Ціна нерухомості зросла зі стартових 17,2 тис. грн до фінальних 8 млн грн.

Цього тижня команда Фонду держмайна планує провести 32 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій - державний пакет акцій у розмірі 100% статутутного капіталу АТ «Смоли», єдині майнові комплекси ДП «Укрчорметгеологія» та ДП «Полтавський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою».
 

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