Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-2025 зріс на 55,6% - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2025 року зросло на 55,6% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року - до $2,34 млрд із $1,5 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Згідно з її даними, експорт товарів з України в січні 2025 року порівняно із січнем 2024 року скоротився на 11,5% - до $3,18 млрд, імпорт - збільшився на 8,2%, до $5,51 млрд.

Держстат уточнив, що в січні-2025 порівняно із груднем-2024 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 4,7% - до $3,11 млрд, а імпорту зріс на 3,4% - до $6,21 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в січні-2025 було від'ємним і становило $3,1 млрд, у грудні-2024 року також зафіксовано від'ємне сальдо - $2,74 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні 2025 року становив 0,58 (у січні 2024 - 0,71).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 189 країн світу.



Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні 2025р¹.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень 2025 до січня 2024, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень 2025 до січня 2024, % Усього 3179,7 88,5 5514,8 108,2 Живi тварини; продукти тваринного походження 131,3 108,5 119 84,5 Продукти рослинного походження 938,8 74,4 241 105,2 зернові культури 728,8 82,6 13,9 131,1 Жири та олії тваринного або рослинного походження 478,2 91,5 12,8 89 Готові харчові продукти 296,8 86,9 236,1 85,3 Мінеральні продукти 288,2 87,5 715,3 117,1 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 15,6 172 701,4 120,7 Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 83,1 135,7 647,2 116,3 фармацевтична продукція 28,9 173,5 178,6 101,8 добрива 1,2 38,1 142,8 252,1 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 25,4 107,3 274,3 86 Шкури необроблені, шкіра вичинена 7,3 61,8 16,7 80 Деревина і вироби з деревини 111,7 104,7 15,3 83,9 Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 21 131,6 67,8 77,3 Текстильні матеріали та текстильні вироби 54 104,6 178,4 98,7 Взуття, головні убори, парасольки 11,3 97 38,7 89,7 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 24,2 105,7 44,8 74,4 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 1,1 79,9 5 65,3 Недорогоцінні метали та вироби з них 328,2 89,6 292,1 100,2 чорні метали 218,8 79,8 114,9 105 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 248 114 1345,4 135,1 реактори ядерні, котли, машини 65 116,5 398,6 84,4 електричні машини 183 113,1 946,7 180,9 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 32,3 119,3 711,4 92 засоби наземного транспорту, крім залізничного 7,6 130,7 537,4 82,9 Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 9,2 129,3 122,2 99,5 Рiзнi промислові товари 85 104,1 72,5 83,1 Твори мистецтва 0,1 2,3 0,2 21,8

¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії

Дані: Держстат України