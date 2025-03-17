Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-2025 зріс на 55,6% - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2025
року зросло на 55,6% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року - до
$2,34 млрд із $1,5 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат) у понеділок.
Згідно з її даними, експорт товарів з України в січні 2025 року
порівняно із січнем 2024 року скоротився на 11,5% - до $3,18 млрд,
імпорт - збільшився на 8,2%, до $5,51 млрд.
Держстат уточнив, що в січні-2025 порівняно із груднем-2024 сезонно
скоригований обсяг експорту скоротився на 4,7% - до $3,11 млрд, а
імпорту зріс на 3,4% - до $6,21 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в січні-2025 було
від'ємним і становило $3,1 млрд, у грудні-2024 року також зафіксовано
від'ємне сальдо - $2,74 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні 2025 року становив 0,58 (у січні 2024 - 0,71).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 189 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні 2025р¹.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень 2025 до січня 2024, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень 2025 до січня 2024, %
| Усього
| 3179,7
| 88,5
| 5514,8
| 108,2
| Живi тварини; продукти тваринного походження
| 131,3
| 108,5
| 119
| 84,5
| Продукти рослинного походження
| 938,8
| 74,4
| 241
| 105,2
| зернові культури
| 728,8
| 82,6
| 13,9
| 131,1
| Жири та олії тваринного або рослинного походження
| 478,2
| 91,5
| 12,8
| 89
| Готові харчові продукти
| 296,8
| 86,9
| 236,1
| 85,3
| Мінеральні продукти
| 288,2
| 87,5
| 715,3
| 117,1
| палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
| 15,6
| 172
| 701,4
| 120,7
| Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
| 83,1
| 135,7
| 647,2
| 116,3
| фармацевтична продукція
| 28,9
| 173,5
| 178,6
| 101,8
| добрива
| 1,2
| 38,1
| 142,8
| 252,1
| Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
| 25,4
| 107,3
| 274,3
| 86
| Шкури необроблені, шкіра вичинена
| 7,3
| 61,8
| 16,7
| 80
| Деревина і вироби з деревини
| 111,7
| 104,7
| 15,3
| 83,9
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
| 21
| 131,6
| 67,8
| 77,3
| Текстильні матеріали та текстильні вироби
| 54
| 104,6
| 178,4
| 98,7
| Взуття, головні убори, парасольки
| 11,3
| 97
| 38,7
| 89,7
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 24,2
| 105,7
| 44,8
| 74,4
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 1,1
| 79,9
| 5
| 65,3
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 328,2
| 89,6
| 292,1
| 100,2
| чорні метали
| 218,8
| 79,8
| 114,9
| 105
| Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
| 248
| 114
| 1345,4
| 135,1
| реактори ядерні, котли, машини
| 65
| 116,5
| 398,6
| 84,4
| електричні машини
| 183
| 113,1
| 946,7
| 180,9
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
| 32,3
| 119,3
| 711,4
| 92
| засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 7,6
| 130,7
| 537,4
| 82,9
| Прилади та апарати оптичнi, фотографічні
| 9,2
| 129,3
| 122,2
| 99,5
| Рiзнi промислові товари
| 85
| 104,1
| 72,5
| 83,1
| Твори мистецтва
| 0,1
| 2,3
| 0,2
| 21,8
¹
- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською
федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії
Дані: Держстат України