Зростання капінвестицій в Україні в 2024р становило 35% - Держстат

Обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2024 році порівняно з 2023 роком зріс на 35,1% і становив 534,4 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій в минулому році залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71% загального обсягу.

Відомство уточнює, що частка держбюджету становила 10,9%, коштів населення на будівництво житла - 6,1%, місцевих бюджетів - 5,7%, банківського та іншого позикового фінансування - 3,8%, коштів іноземних інвесторів - лише 0,1%.

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання - 32,8%, інженерні споруди - 27,2%, транспортні засоби - 10,1% усіх інвестицій

Згідно з даними Держстату, найбільше за 2024 рік капінвестиції зросли у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 77,5%, до 46,8 млрд грн, діяльності у сфері права та бухгалтерського обліку - на 73,2%, до 8,2 млрд грн.

В оптовій та роздрібній торгівлі обсяг капітальних інвестицій зріс на 68,2%, до 44,2 млрд грн, інформації та телекомунікацій - на 67%, до 25,8 млрд грн, в освіті - на 63,4%, до 2,4 млрд грн, у сфері професійної, наукової та технічної діяльності - на 62,4%, до 11,4 млрд грн.

Відомство вказує, що в операціях із нерухомим майном торік зростання становило 57,6% - до 9,3 млрд грн, у рекламній діяльності - 45%, до 0,3 млрд грн, наукових дослідженнях і розробках - 39,8%, до 2,9 млрд грн, у будівництві - 36,1%, до 41,7 млрд грн, сільському господарстві - 35,5%, до 42,9 млрд грн, у держуправлінні та обороні - 31, 4%, до 61 млрд грн, у промисловості - на 23,1%, до 209,1 млрд грн,

Крім того, невелике зростання, за даними Держстату, відбулося у фінансовій і страховій діяльності - на 14,1%, до 16,5 млрд грн, видавничій справі, радіо- і телемовленні - на 19,7%, до 1,2 млрд грн, охороні здоров'я - на 6,5%, до 13,5 млрд грн

За даними статвідомства, капітальні інвестиції в Україні у 2023 році зросли на 41,4% до 395,5 млрд грн.



Капітальні інвестиції за видами активів у 2024 році*

Освоєно капітальних інвестицій, тис грн Освоєно капітальних інвестицій у % до загального обсягу Усього 534417067 100.0 інвестиції в матеріальні активи 501261852 93.8 житлові будинки 37125110 6.9 нежитлові будівлі 62203717 11.6 інженерні споруди 145372597 27.2 машини, обладнання та інвентар 175287550 32.8 транспортні засоби 53736130 10.1 земля 2979888 0.6 довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 3855233 0.7 інші матеріальні активи 20701627 3.9 інвестиції в нематеріальні активи 33155215 6.2 з них програмне забезпечення та бази даних 19935552 3.7

Дані: Держстат



Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2024 році*

Освоєно капітальних інвестицій, тис грн Освоєно капітальних інвестицій у % до загального обсягу Усього 534417067 100.0 у тому числі за рахунок коштів державного бюджету 58178260 10.9 коштів місцевих бюджетів 30666217 5.7 власних коштів підприємств та організацій 379613390 71.0 кредитів банків та інших позик 20473871 3.8 коштів інвесторів-нерезидентів 240775 0.1 коштів населення на будівництво житла 32666593 6.1 інших джерел фінансування 12577961 2.4

Дані: Держстат



Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності у 2024 році*

Освоєно інвестицій в основний капітал, тис грн Зростання (зниження) до 2023 р., % Усього 534417067 35.1 Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 42885079 35.5 Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 41703164 36.5 Лісове господарство та лісозаготівлі 1157144 8.2 Рибне господарство 24771 -8.5 Промисловість 209139029 23.1 Будівництво 41723503 36.1 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 44158742 68.2 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 3133344 53.7 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 14689975 90.4 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 26335423 59.6 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 46824821 77.5 Наземний і трубопровідний транспорт 32299765 70.3 Водний транспорт 371281 180.5 Авіаційний транспорт 1409917 -6.4 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 11954630 130.5 Поштова та кур'єрська діяльність 789228 35.8 Тимчасове розміщування й організація харчування 1841796 30.6 Тимчасове розміщування 363186 27.1 Діяльність із забезпечення стравами та напоями 1478610 31.4 Інформація та телекомунікації 25849426 67.0 Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 1154870 19.7 Телекомунікації (електрозв'язок) 23308517 75.6 Комп'ютерне програмування, консультування та надання інформаційних послуг 1386039 11.9 Фінансова та страхова діяльність 16450320 14.1 Операції з нерухомим майном 9296633 57.6 Професійна, наукова та технічна діяльність 11369670 62.4 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 8156342 73.2 Наукові дослідження та розробки 2919549 39.8 Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність 293779 45.0 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 5422232 30.1 Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування 60980940 31.4 Освіта 2425306 63.4 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 13482562 6.5 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2122842 49.9 Надання інших видів послуг 444166 72.1