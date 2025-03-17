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Зростання капінвестицій в Україні в 2024р становило 35% - Держстат
21:58 17.03.2025 |
Обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2024 році порівняно з 2023 роком зріс на 35,1% і становив 534,4 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій в минулому році залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71% загального обсягу.
Відомство уточнює, що частка держбюджету становила 10,9%, коштів населення на будівництво житла - 6,1%, місцевих бюджетів - 5,7%, банківського та іншого позикового фінансування - 3,8%, коштів іноземних інвесторів - лише 0,1%.
Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання - 32,8%, інженерні споруди - 27,2%, транспортні засоби - 10,1% усіх інвестицій
Згідно з даними Держстату, найбільше за 2024 рік капінвестиції зросли у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 77,5%, до 46,8 млрд грн, діяльності у сфері права та бухгалтерського обліку - на 73,2%, до 8,2 млрд грн.
В оптовій та роздрібній торгівлі обсяг капітальних інвестицій зріс на 68,2%, до 44,2 млрд грн, інформації та телекомунікацій - на 67%, до 25,8 млрд грн, в освіті - на 63,4%, до 2,4 млрд грн, у сфері професійної, наукової та технічної діяльності - на 62,4%, до 11,4 млрд грн.
Відомство вказує, що в операціях із нерухомим майном торік зростання становило 57,6% - до 9,3 млрд грн, у рекламній діяльності - 45%, до 0,3 млрд грн, наукових дослідженнях і розробках - 39,8%, до 2,9 млрд грн, у будівництві - 36,1%, до 41,7 млрд грн, сільському господарстві - 35,5%, до 42,9 млрд грн, у держуправлінні та обороні - 31, 4%, до 61 млрд грн, у промисловості - на 23,1%, до 209,1 млрд грн,
Крім того, невелике зростання, за даними Держстату, відбулося у фінансовій і страховій діяльності - на 14,1%, до 16,5 млрд грн, видавничій справі, радіо- і телемовленні - на 19,7%, до 1,2 млрд грн, охороні здоров'я - на 6,5%, до 13,5 млрд грн
За даними статвідомства, капітальні інвестиції в Україні у 2023 році зросли на 41,4% до 395,5 млрд грн.
Капітальні інвестиції за видами активів у 2024 році*
|Освоєно капітальних інвестицій, тис грн
|Освоєно капітальних інвестицій у % до загального обсягу
|Усього
|534417067
|100.0
|інвестиції в матеріальні активи
|501261852
|93.8
|житлові будинки
|37125110
|6.9
|нежитлові будівлі
|62203717
|11.6
|інженерні споруди
|145372597
|27.2
|машини, обладнання та інвентар
|175287550
|32.8
|транспортні засоби
|53736130
|10.1
|земля
|2979888
|0.6
|довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
|3855233
|0.7
|інші матеріальні активи
|20701627
|3.9
|інвестиції в нематеріальні активи
|33155215
|6.2
|з них
|програмне забезпечення та бази даних
|19935552
|3.7
Дані: Держстат
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2024 році*
|Освоєно капітальних інвестицій, тис грн
|Освоєно капітальних інвестицій у % до загального обсягу
|Усього
|534417067
|100.0
|у тому числі за рахунок
|коштів державного бюджету
|58178260
|10.9
|коштів місцевих бюджетів
|30666217
|5.7
|власних коштів підприємств та організацій
|379613390
|71.0
|кредитів банків та інших позик
|20473871
|3.8
|коштів інвесторів-нерезидентів
|240775
|0.1
|коштів населення на будівництво житла
|32666593
|6.1
|інших джерел фінансування
|12577961
|2.4
Дані: Держстат
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності у 2024 році*
|Освоєно інвестицій в основний капітал, тис грн
|Зростання (зниження) до 2023 р., %
|Усього
|534417067
|35.1
|Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
|42885079
|35.5
|Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
|41703164
|36.5
|Лісове господарство та лісозаготівлі
|1157144
|8.2
|Рибне господарство
|24771
|-8.5
|Промисловість
|209139029
|23.1
|Будівництво
|41723503
|36.1
|Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
|44158742
|68.2
|Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
|3133344
|53.7
|Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
|14689975
|90.4
|Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
|26335423
|59.6
|Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
|46824821
|77.5
|Наземний і трубопровідний транспорт
|32299765
|70.3
|Водний транспорт
|371281
|180.5
|Авіаційний транспорт
|1409917
|-6.4
|Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
|11954630
|130.5
|Поштова та кур'єрська діяльність
|789228
|35.8
|Тимчасове розміщування й організація харчування
|1841796
|30.6
|Тимчасове розміщування
|363186
|27.1
|Діяльність із забезпечення стравами та напоями
|1478610
|31.4
|Інформація та телекомунікації
|25849426
|67.0
|Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
|1154870
|19.7
|Телекомунікації (електрозв'язок)
|23308517
|75.6
|Комп'ютерне програмування, консультування та надання інформаційних послуг
|1386039
|11.9
|Фінансова та страхова діяльність
|16450320
|14.1
|Операції з нерухомим майном
|9296633
|57.6
|Професійна, наукова та технічна діяльність
|11369670
|62.4
|Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
|8156342
|73.2
|Наукові дослідження та розробки
|2919549
|39.8
|Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
|293779
|45.0
|Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
|5422232
|30.1
|Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування
|60980940
|31.4
|Освіта
|2425306
|63.4
|Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
|13482562
|6.5
|Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
|2122842
|49.9
|Надання інших видів послуг
|444166
|72.1
*Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств (уключаючи мікропідприємства), тимчасово окупованих російською федерацією територій
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