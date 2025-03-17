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"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Секретарем Ради підприємців при президенті буде радник глави ОП і заступник голови правління Ощадбанку Каціон
Секретарем Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президенті України буде радник голови Офісу президента і заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон, повідомив член цієї ради, президент ТОВ "Біофарма Плазма" Костянтин Єфименко.
"Ви всі вже познайомилися з Юрієм Каціоном, який стане секретарем Ради підтримки підприємництва, який може з департаментом економіки, соціальної політики Офісу президента давати оцінки цим відповідям і вирішувати", - сказав Єфименко під час розширеного засідання платформи "Діалог Влади та Бізнесу" у понеділок, яке транслювалося онлайн.
Перед цим він закликав представників бізнесу чітко формулювати питання, які потребують вирішення, і звертатися з ними до Ради.
Як повідомлялося, 10 березня глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка була створена рік тому в складі семи підприємців, буде розширена та планує створити секретаріат для обробки пропозицій бізнесу.
Раніше також повідомлялося про можливість призначення заступника, голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес, Юрія Каціона заступником голови ОП.
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