Торгівля та переробна промисловість дають найбільше податків до бюджету — ДПС

Найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України у січні-лютому 2025 року припала на компанії зі сфери оптової та роздрібної торгівлі - 19,3% від загальної суми надходжень. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

На другому місці підприємства переробної промисловості - 17,6%.

Далі йдуть галузі "Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 13,1% та "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря" - 6,2%.

Найбільше зростання сплати податків за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксовано у переробній промисловості - на 48%, або на 15,8 млрд грн.

У торгівлі зростання становило 34,7%, або +13,8 млрд грн; державному управлінні та обороні - 36,2% або +9,7 млрд грн; професійній, науковій та технічній діяльності - 58,7%, або +5,2 млрд грн.