Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Торгівля та переробна промисловість дають найбільше податків до бюджету — ДПС

16:06 17.03.2025 |

Економіка

Торгівля та переробна промисловість дають найбільше податків до бюджету — ДПС

 

Найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України у січні-лютому 2025 року припала на компанії зі сфери оптової та роздрібної торгівлі - 19,3% від загальної суми надходжень. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

На другому місці підприємства переробної промисловості - 17,6%.

Далі йдуть галузі "Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 13,1% та "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря" - 6,2%.

Найбільше зростання сплати податків за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксовано у переробній промисловості - на 48%, або на 15,8 млрд грн.

У торгівлі зростання становило 34,7%, або +13,8 млрд грн; державному управлінні та обороні - 36,2% або +9,7 млрд грн; професійній, науковій та технічній діяльності - 58,7%, або +5,2 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4395
  0,0703
 0,17
EUR
 1
 45,1649
  0,0642
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1381  0,01 0,03 41,7219  0,04 0,10
EUR 44,7423  0,09 0,20 45,5108  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,13 0,30 41,4300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес