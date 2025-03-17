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Торгівля та переробна промисловість дають найбільше податків до бюджету — ДПС
16:06 17.03.2025 |
Найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України у січні-лютому 2025 року припала на компанії зі сфери оптової та роздрібної торгівлі - 19,3% від загальної суми надходжень. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
На другому місці підприємства переробної промисловості - 17,6%.
Далі йдуть галузі "Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 13,1% та "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря" - 6,2%.
Найбільше зростання сплати податків за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксовано у переробній промисловості - на 48%, або на 15,8 млрд грн.
У торгівлі зростання становило 34,7%, або +13,8 млрд грн; державному управлінні та обороні - 36,2% або +9,7 млрд грн; професійній, науковій та технічній діяльності - 58,7%, або +5,2 млрд грн.
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