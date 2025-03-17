Фінансові новини
- |
- 17.03.25
- |
- 20:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Телемарафон у 2025 році коштуватиме більше 700 мільйонів: чий контент найдорожчий
ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2025 році на суму 738 млн грн.
Про це пишуть "Наші гроші".
Як пише видання, з урахуванням видатків на ще один телемарафон "Freeдом" виробникам контенту для обох марафонів заплатили вже 2,01 млрд грн.
Вартість нових договорів з кожним телеканалом приблизно однакова - 184-185 млн грн. Однак всередині прописано різний обсяг оплачуваного контенту, відтак ціни за годину різняться.
Найдорожчими виявились послуги ТОВ "Ми - Україна" - по 196 тис грн за годину. Торік вони коштували так само.
Фірма з'явилась в телемарафоні наприкінці 2022 року. Після того, як "Новинна група Україна" Ріната Ахметова здала свою ліцензію державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми - Україна".
Директором, власником 79,5% статутного капіталу та кінцевим бенефіціаром фірми є Ігор Петренко. Він був науковим керівником Наталії Ларіончевої в аспірантурі Київського національного університету імені Тарас Шевченка. Як писала торік "Українська правда", Ларіончева тривалий час працює в інформаційному директораті Офісу Президента, а саме займається телемарафоном. За даними джерел нардепа Ярослава Железняка, вона продовжує там працювати.
Друге місце зайняло ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" з групи підсанкційного Ігоря Коломойського із ціною 157 тис грн за годину. Торік вона була трохи нижча - 155 тис грн.
На третьому місці опинилось ТОВ "СЛМ Новини" Віктора Пінчука, яке виготовлятиме контент по 138 тис грн за годину. На січень-квітень 2024 року його послуги замовляли дорожче - по 158 тис грн, а на травень-грудень 2024 року дешевше - по 119 тис грн.
Замикає рейтинг ПрАТ "Телеканал "Інтер" підсанкційного Дмитра Фірташа із найнижчою ціною 115 тис грн за годину. У січні-лютому 2024 року його послуги для марафону були дорожчими - 133 тис грн, а в березні-грудні 2024 року дешевшими - 97 тис грн за годину.
Ці телеканали - не єдині учасники телемарафонів. Також у них бере участь "Парламентський телеканал "Рада". Але державний телеканал виготовляє контент не сам, а замовляє його ТОВ "Кінокіт", і за час вторгнення заплатив їй вже 341 млн грн.
У січні "Рада" за 102 млн грн замовила фірмі виробництво контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" на цей рік по 102 тис грн за годину.
Фірма належить Юлії Дроздовій, випускниці Української кіношколи, заснованої дружиною Кирила Тимошенка - колишнього замголови Офісу президента. Разом з тим Bigus.Info виявили, що Дроздова була юридичною радницею фірми Тімура Міндіча - колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського. Очолює "Кінокіт" телепродюсер і режисер Максим Онанко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний Суд: порушення ТЦК під час мобілізації - не підстава для звільнення зі служби
|Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд
|У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard
|Власюк: Україна розглядає часткове зняття санкцій проти Росії за певних умов
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Торгівля та переробна промисловість дають найбільше податків до бюджету — ДПС
|Підвищення облікової ставки НБУ на 1 в.п. підтримало 7 з 11 членів КМП, 4 були за 0,5 в.п. - протокол
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $71,4 за барель
|Телемарафон у 2025 році коштуватиме більше 700 мільйонів: чий контент найдорожчий
|Власники елітних авто торік сплатили ₴220 мільйонів транспортного податку - ДПС
|Президент підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни
|Кабмін схвалив проєкт листа про наміри до МВФ та проект меморандуму про економічну та фінансову політику
Бізнес
|Lockheed Martin розробить квантову навігаційну систему для військових США
|Optimus збирається на Марс: Elon Musk відправить свого робота в космічну експедицію на борту Starship
|OpenAI закликала заборонити DeepSeek та китайські ШІ-моделі
|Facebook запроваджує монетизацію історій для авторів контенту
|Oracle є основним кандидатом на участь в управлінні TikTok — The Information
|Застосунок «Київ Цифровий» отримав міжнародну нагороду Global Mobile Award
|«20-30% коду, але не 90%»: голова IBM каже, що штучний інтелект не замінить програмістів