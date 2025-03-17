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АНАЛІТИКА

Телемарафон у 2025 році коштуватиме більше 700 мільйонів: чий контент найдорожчий

 

ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2025 році на суму 738 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші".

Як пише видання, з урахуванням видатків на ще один телемарафон "Freeдом" виробникам контенту для обох марафонів заплатили вже 2,01 млрд грн.

Вартість нових договорів з кожним телеканалом приблизно однакова - 184-185 млн грн. Однак всередині прописано різний обсяг оплачуваного контенту, відтак ціни за годину різняться.

Найдорожчими виявились послуги ТОВ "Ми - Україна" - по 196 тис грн за годину. Торік вони коштували так само.

Фірма з'явилась в телемарафоні наприкінці 2022 року. Після того, як "Новинна група Україна" Ріната Ахметова здала свою ліцензію державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми - Україна".

Директором, власником 79,5% статутного капіталу та кінцевим бенефіціаром фірми є Ігор Петренко. Він був науковим керівником Наталії Ларіончевої в аспірантурі Київського національного університету імені Тарас Шевченка. Як писала торік "Українська правда", Ларіончева тривалий час працює в інформаційному директораті Офісу Президента, а саме займається телемарафоном. За даними джерел нардепа Ярослава Железняка, вона продовжує там працювати.

Друге місце зайняло ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" з групи підсанкційного Ігоря Коломойського із ціною 157 тис грн за годину. Торік вона була трохи нижча - 155 тис грн.

На третьому місці опинилось ТОВ "СЛМ Новини" Віктора Пінчука, яке виготовлятиме контент по 138 тис грн за годину. На січень-квітень 2024 року його послуги замовляли дорожче - по 158 тис грн, а на травень-грудень 2024 року дешевше - по 119 тис грн.

Замикає рейтинг ПрАТ "Телеканал "Інтер" підсанкційного Дмитра Фірташа із найнижчою ціною 115 тис грн за годину. У січні-лютому 2024 року його послуги для марафону були дорожчими - 133 тис грн, а в березні-грудні 2024 року дешевшими - 97 тис грн за годину.

Ці телеканали - не єдині учасники телемарафонів. Також у них бере участь "Парламентський телеканал "Рада". Але державний телеканал виготовляє контент не сам, а замовляє його ТОВ "Кінокіт", і за час вторгнення заплатив їй вже 341 млн грн.

У січні "Рада" за 102 млн грн замовила фірмі виробництво контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" на цей рік по 102 тис грн за годину.

Фірма належить Юлії Дроздовій, випускниці Української кіношколи, заснованої дружиною Кирила Тимошенка - колишнього замголови Офісу президента. Разом з тим Bigus.Info виявили, що Дроздова була юридичною радницею фірми Тімура Міндіча - колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського. Очолює "Кінокіт" телепродюсер і режисер Максим Онанко.
За матеріалами: Економічна правда
 

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