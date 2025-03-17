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АНАЛІТИКА

Власники елітних авто торік сплатили ₴220 мільйонів транспортного податку - ДПС

12:25 17.03.2025 |

Економіка

 

Минулого року власники дорогих автомобілів сплатили 220 млн гривень транспортного податку, що на 59 млн більше, ніж у 2023-му.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

"У 2024 році місцеві бюджети отримали на 37%, або на 59 млн грн більше, ніж у 2023. При цьому зросла і кількість власників автівок, які сплатили податок. У 2023 році їх було 7393 особи, у 2024 році - 10217", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що переважна більшість платників - фізичні особи. 7193 власників авто сплатили 136,2 млн грн. Водночас понад 3 тис. юридичних осіб перерахували 83,5 млн грн податку.

Майже третина суми сплаченого податку минулого року - 62,2 млн грн надійшла від платників Києва. Серед лідерів також Дніпропетровська - 21,2 млн грн, Одеська - 18,8 млн грн та Київська області - 17,2 млн гривень.

У податковій службі нагадали, що у 2024 році оподаткуванню підлягали 488 моделей таких марок як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla та інші.

Цьогоріч визначено 352 марки автомобілів, власникам яких доведеться сплатити транспортний податок.

Як повідомлялося, транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, випущених не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (у 2024 - 2 662 500 грн, у 2025 - 3 000 000 грн). Ставка транспортного податку - 25 тис. грн за кожний автомобіль.
 

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