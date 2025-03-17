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Кабмін схвалив проєкт листа про наміри до МВФ та проект меморандуму про економічну та фінансову політику

11:53 17.03.2025 |

Економіка

 

 

Кабінет міністрів схвалив проєкт листа про наміри уряду України і Національного банку України (НБУ) до Міжнародного валютного фонду (МВФ) та проєкт меморандуму про економічну та фінансову політику.

Крім того, розпорядженням Кабміну №215 від 14 березня, міністра фінансів Сергія Марченка уповноважено на підписання зазначеного листа.

Як повідомлялося, МВФ та українська влада наприкінці лютого досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо сьомого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) на суму $15,5 млрд. За умови схвалення радою директорів МВФ це відкриває шлях до отримання восьмого траншу близько $0,4 млрд. Фонд поки що оголошував дату засідання ради директорів з українського питання, але передбачається, що воно відбудеться до кінця березня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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