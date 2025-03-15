Бізнес пропонує переглянути критерії «білого списку» платників податків

У Європейській бізнес-асоціації (EBA) пропонують державним органам змінити критерії відбору до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба асоціації.

"Результати опитування Європейської бізнес-асоціації «Податковий індекс» демонструють, що 46% опитаних компаній прагнуть потрапити до Переліку, але при цьому мають зауваження щодо критеріїв відбору", - йдеться у повідомленні.

В EBA зазначають, що багато відомих компаній з тривалим стажем роботи в Україні, особливо з агросектору та сфери телекомунікацій, не можуть долучитися до "білого списку", хоча мають високу податкову культуру.

Експерти Асоціації пропонують внести зміни до Податкового кодексу, які б дозволили більш чітко диференціювати одиничні випадкові помилки та навмисні порушення, а також змінити критерій рівня сплати податків - використовувати середньозважений показник замість середньоарифметичного.

Бізнес також пропонує встановити допустиму межу незавершених розрахунків для експортерів у 10% та дозволити разову зміну основного виду діяльності без втрати статусу сумлінного платника протягом 12 місяців.

"Компанії - члени Європейської бізнес-асоціації звернулись до Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України та Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією розглянути можливість вдосконалення критеріїв та внесення відповідних змін до Податкового кодексу", - зауважили в ЕВА.

Як повідомляв Укрінфом, у липні 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства».