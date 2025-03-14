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АНАЛІТИКА

Українці торік сплатили військового збору на понад 50 мільярдів. Із початку 2025 року – вже 22 мільярди

14:16 14.03.2025 |

Економіка

 

У 2024 році платники податків перерахували до бюджету загалом 51,2 мільярди гривень військового збору, а за перші два місяці 2025 року - вже 22,1 млрд грн.

Про це Укрінформу повідомили в Державній податковій службі.

"За даними Державної казначейської служби України, у 2024 році до бюджету надійшло 51 198 465,34 тис. грн військового збору", - йдеться у повідомленні.

За перші два місяці 2025 року обсяг надходжень військового збору становить 22,1 млрд грн, що на 16,1 млрд грн або в 3,7 раза більше, як порівняти з аналогічним періодом 2024 року, коли було сплачено 5,99 млрд грн.

У розрізі категорій платників за січень-лютий 2025 року надходження розподілилися таким чином:

* основна частина - 19,1 млрд грн надійшла від доходів фізичних осіб;

* від фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування (І, ІІ та IV групи) надійшло 1,36 млрд грн;

* від юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група) - 30,1 млн грн;

* від фізичних осіб за результатами річного декларування - 273 млн грн;

* від розміщення ОВДП (зокрема фізичними особами) та із нарахувань на соціальні виплати - 1,37 млрд грн.
 

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