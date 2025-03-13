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Оборонні компанії України і Бельгії планують спільне виробництво зброї - посол
16:55 13.03.2025 |
Провідні компанії бельгійського військово-промислового комплексу активно налагоджують зв'язки з українськими партнерами та просуваються у підготовці спільного виробництва.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив Посол Бельгії в Україні Люк Якобс.
«У Бельгії потужна оборонна промисловість, і представники провідних компаній, наших флагманів приїжджають в Україну, налагоджують контакти зі своїми колегами, а подекуди вже перебувають на досить просунутій стадії підготовки угод про спільне виробництво», - сказав посол.
За його словами, в окремих випадках ідеться про створення спільних підприємств, «розрахованих на довший часовий горизонт, ніж період війни».
На переконання дипломата, український ВПК довів свою стійкість, здатність розвивати передові технології та бути цінним партнером для Бельгії.
«Нам є чого навчитися в України, і також ми можемо поділитися досвідом із вами», - підкреслив Якобс.
Як повідомляв Укрінформ, 6 березня Президент Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Під час зустрічі особливу увагу було приділено оборонним потребам України, насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям в українське виробництво далекобійних дронів і ракет. Сторони також обговорили інтеграцію України до ЄС.
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