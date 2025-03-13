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Декларація доходів: в Україні понад 3000 мільйонерів. Наймолодшому 3,5 року, найстаршому – 96
16:46 13.03.2025 |
Протягом січня-лютого 3186 українців вже відзвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Загальна сума задекларованих ними доходів - 21,8 млрд грн. Вони заплатять 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.
Наймолодшому мільйонеру - 3,5 року. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення. Найстарша - 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.
Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більш як 44 000 декларацій (у січні було подано 16 000 декларацій), за результатами яких задекларовано доходи на суму 36,2 млрд грн. Це на 62%, або на 13,9 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільш активно декларували свої доходи мешканці Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.
До сплати в бюджет задекларовано:
* податку на доходи фізичних осіб - 436,9 млн грн, що на 15%, або на 54,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року;
* військового збору - 80,3 млн грн, що на 15%, або на 10,4 млн грн, більше, чим за січень-лютий 2024 року.
Крім того, задекларували право на податкову знижку понад 16 000 осіб, яким буде повернуто з бюджету 105,7 млн грн.
Кампанія із декларації доходів за 2024 рік стартувала 1 січня 2025 року і триватиме до 1 травня.
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