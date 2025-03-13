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Середня зарплата українців у лютому-2025 зросла на 2% - Work.ua

14:47 13.03.2025 |

Економіка

 

Середня зарплата в Україні збільшилася до 23 500 грн в лютому 2025 року, що на 500 грн або на 2,2% більше за показник січня, зазначається в дослідженні ринку праці в Україні на порталі пропозицій роботи Work.ua.

В Work.ua підкреслюють, що серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на Київщині - до 26,5 тис. грн (+500 грн до січня), Львівщині - 24,9 тис. грн (+900 грн), Одещині - 22,5 тис. грн (+500 грн), Харківщині - до 21,5 тис. грн (+500 грн).

Найпомітніше зросли зарплати на вакансії в категорії "телекомунікації та зв'язок" - до 30 тис. грн (+9% до січня), "страхування" - 27,75 тис. грн (+7%), "ЗМІ, видавництво, поліграфія" - 24 тис. грн (+7%), "IT, комп'ютери, інтернет" - 29,25 тис. грн (+6%), "будівництво, архітектура" - 30 тис. грн, "нерухомість" - 50 тис. грн, "топменеджмент, керівництво вищої ланки" - 50 тис. грн (всі три +5%).

Підкреслюється, що через три роки після повномасштабного вторгнення ринок праці відновився більш як на 90%. У лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні.

Найбільш помітно зросла кількість у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській (+6%) областях.

Але перелік областей, де роботи найбільше, залишився таким же. Третина (34%) від усіх вакансій - у Києві та області. По 9% - на Львівщині й Дніпропетровщині, ще 6% - в Одеській, 3% - в Харківській області. В усіх областях-лідерах у лютому зросла кількість вакансій.

У лютому майже половина (44%) від усіх вакансій припадала на п'ять категорій із 28: робочі спеціальності (16,7 тис.), сфера обслуговування (14,5 тис.), продаж/закупівля (12,45 тис.), роздрібна торгівля (11,4 тис.), логістика/склад/ЗЕД (10,3 тис.).

В Work.ua повідомляють, що ринок праці в лютому помітно поповнився вакансіями на посади ветеринарного лікаря (+36% до січня), інженера дронів (+30%), асистента стоматолога (+20%), розвідника (+19%), контент-спеціаліста (+17%), майстра з ремонту, адміністратора ресторану, адміністратора медклініки (+16%).

"Ще одна позитивна тенденція - роботодавці продовжують активно маркувати вакансії позначкою "Перевага ветеранам" - 4 413 пропозицій роботи, +18% до січня", - звертають увагу в Work.ua.

Щодо військового рекрутингу, то кількість вакансій у війську зростає. В лютому Сили оборони розмістили 8 652 вакансії (+6%) до січня. Натомість кількість підрозділів незначно зменшилася - до 755. Серед часто пропонованих вакансій - охорона/безпека, телекомунікації та зв'язок, транспорт/автобізнес, медицина/фармацевтика, робочі спеціальності та виробництво.

У лютому зменшилася кількість відгуків на вакансії Сил оборони, разом з тим - і показник конкуренції. 43% відгуків на вакансії до війська надіслали жінки, 57% - чоловіки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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