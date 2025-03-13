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АНАЛІТИКА

Українці на понад третину збільшили витрати на харчові продукти та ліки – дослідження

14:29 13.03.2025 |

Економіка

 

У 2024 році 37% українців збільшили витрати на продукти харчування та медикаменти.

Про це йдеться у дослідженні Deloitte Ukraine про споживацькі настрої українців.

Зазначається, що попит на лікарські засоби продовжує зростати - 24% українців купують їх частіше, ніж у 2023 році. Так само, як і на продукти харчування, середній чек змінився на 19% в офлайн-магазинах та на 18% в онлайн-магазинах, якщо порівняти з довоєнним періодом.

Натомість найбільш помітне скорочення - у сегменті дитячих товарів, де 39% опитаних зазначили, що купують їх рідше, що на 7 в. п. більше, ніж у 2023 році. Будівельні матеріали також втратили позиції - 48% споживачів скоротили частоту їх придбання.

Згідно з дослідженням, українці скоротили свої витрати в усіх категоріях - від 36% до 72% залежно від товару. Але економлять найменше на дитячих товарах, продукції для домашніх улюбленців і готовій їжі.

Найменше заощадливість помітна серед молоді: українці віком 18-27 років почали рідше економити на продуктах харчування (56%), косметиці (51%), готовій їжі (57%), дозвіллі (57%) та одязі (61%).

Зокрема, жителі Києва та інших областей почали менше обмежувати себе у витратах на дозвілля та розваги поза домом - 50% (73% у 2023 році).

Як і минулого року, найбільшу частку бюджету українці витрачають на обов'язкові платежі, продукти харчування, охорону здоров'я та транспорт - це становить 77% загальних витрат, що значно перевищує середній показник у європейських країнах (у Польщі - 46%, а в Німеччині - 51%).

Зокрема, українці витрачають 30% на комунальні платежі, оренду та борги, 34% - на продукти харчування, 5% - на транспорт і 8% - на охорону здоров'я.

Проте на дозвілля, відпочинок і туризм українці виділяють лише 3% бюджету, що значно менше порівняно з європейцями, де цей показник коливається від 15% до 20%.

Щодо підтримки ЗСУ, то 89% респондентів зазначили, що донатять, проте цей показник знизився на 3 в. п. порівняно з 2023 роком. Систематично донатять 26% опитаних. Однак довіра до зборів знайомих, друзів та колег знизилася з понад 75% минулого року до 71% цього року, проте середня сума донату зросла зі 147 грн до 161 грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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