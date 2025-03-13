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АНАЛІТИКА

Україна ініціювала конфіскацію активів «Білоруськалію»

 

Мінʼюст подав позов про стягнення в дохід держави держвиробника калійних добрив у Білорусі "Білоруськалій".

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

До стягнення в дохід держави заявлені активи, що належать підсанкційній особі: корпоративні права, кошти, залізничні вагони, калійні добрива.

"Білоруськалій" є провідним державним виробником калійних добрив у Білорусі та одним з найбільших платників податків до бюджету Республіки Білорусь, яка повністю контролюється політичною верхівкою Республіки Білорусь, стверджує відомство.

"Білоруськалій" своїми діяти "сприяє веденню війни проти України" через фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації та окупаційними адміністраціями самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Також "Білоруськалій", за словами Мін'юсту, надавало транспорт для перевезення та приміщення для перебування українських дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій, на території Республіки Білорусь.

Крім того, підприємство "брало участь в організації та фінансуванні заходів, пов'язаних з підтриманням політики держави-агресора щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Білорусь
 

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