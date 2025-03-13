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АНАЛІТИКА

Грантери повернули 75% коштів, які держава витратила на гранти для бізнесу

10:44 13.03.2025 |

Економіка

 

Держава, починаючи з липня 2022 року, коли стартував проєкт "єРобота", інвестувала через гранти 12 млрд грн у старт та розвиток малого і середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як йдеться в повідомленні, допомогу отримали майже 25 тисяч підприємців. 75% з інвестованих коштів грантери вже повернули як сплачені податки та збори до бюджету.

"Завдяки цій підтримці підприємці запустили роботу тисяч компаній, змогли масштабувати свій бізнес, збільшити обсяги виробництва товарів і послуг, вийти на нові ринки, створити понад 65 тисяч робочих місць. Грантери вже сплатили до бюджету понад 9 млрд грн податків і зборів", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Від запуску проєкту єРобота у липні 2022 року:

* за програмою "Власна Справа" - видано 22 488 мікрогрантів на 5,3 млрд грн;

* на розвиток переробних підприємств - видано 926 грантів на 4,6 млрд грн;

* на садівництво та розвиток тепличного господарства - видано 268 грантів на 1,3 млрд грн;

* ветеранам та членам їхніх родин - видано 1 122 гранти на 525 млн грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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