ЕКА підтримало український експорт на майже 2 млрд грн за два місяці

За два місяці 2025 року Експортно-кредитне агентство підтримало український експорт на 1,79 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що загалом застраховано 72,96 млн грн банківських кредитів для експортерів.

За даними Мінекономіки, найбільш активно можливістю застрахувати експортні контракти та кредити у січні-лютому скористалися підприємці з Хмельницької (1,31 млрд грн), Запорізької (230,4 млн грн) та Тернопільської (130,65 млн грн) областей.

Українські компанії постачатимуть продукцію до Франції, Німеччини, Болгарії, Данії та Угорщини та інших країн. Основні товари експорту - меблі, папір і картон, вироби з пластмаси.

Серед банків-партнерів ЕКА лідерами за підтриманим експортом були Райффайзен Банк (1,31 млрд грн), Ощадбанк (298,5 млн грн) та Кредобанк (130,6 млн грн), а за обсягами виданих експортерам кредитів - Ощадбанк (52,8 млн грн), Кредобанк (10 млн грн) та Кредитвестбанк (6 млн грн).