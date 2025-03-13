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Бізнес оцінив роботу митниці: ефективна, але потребує змін — опитування
23:17 12.03.2025 |
Більшість бізнесу (66,5%) вважає, що робота митниці у 2024 році була загалом ефективна, але потребує деяких змін і це найвища оцінка з 2016 року. Минулого року цей показник становив 62,4%, йдеться у щорічному опитуванні "Моніторинг роботи митниці очима бізнесу" від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
Частка тих, хто вважає митницю ефективною і вона не потребує змін, зменшилась з 14,2% у 2023 та 10,1% у 2024 році.
Загалом Індекс сприйняття роботи митниці бізнесом (СРМ), що ґрунтується на оцінках ефективності та потреб у реформах, становить 0,30, на шкалі, де -1 це погано, а +1 добре. Значення дещо зменшилося порівняно з 2023 роком (0,32), але аналіз його складових свідчить не так про погіршення, як про зростання очікувань бізнесу щодо реформ, пояснюють автори дослідження.
Оцінки різних зацікавлених сторін різняться - експортери, великі підприємства оцінюють роботу митниці вище, а імпортери - гірше. Підприємства, що експортують та імпортують товари залізничним транспортом, оцінюють ефективність роботи митниці краще, ніж автоперевізники.
Черги на кордоні залишаються на першому місці у списку проблем у роботі митниць на думку опитаних експортерів та імпортерів, але важливість цієї проблеми зменшилась порівняно з 2023 роком. Це свідчить, що заходи щодо врегулювання черг на кордоні, зокрема, запровадження єЧерги, має позитивний результат.
Друге місце у списку проблем - "недостатня прозорість та відкритість у роботі митних органів". Третє - "недосконалість митного законодавства".
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