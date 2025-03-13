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Найбільша оборонна компанія Швеції Saab знайшла партнера в Україні
22:59 12.03.2025 |
Шведська оборонна компанія Saab AB підписала меморандум про взаєморозуміння (MoU) з українською Радіонікс, суть якого - стратегічна співпраця у сфері сенсорів та оборонної електроніки з метою зміцнення оборонних можливостей України. Про це йдеться на сайті Saab.
Радіонікс додасть у цю співпрацю власні ноу-хау у галузі радарного та оптичного прицільного обладнання, Saab - досвід в оборонній промисловості та експертизу в технологічних сферах.
Заступник генерального директора Saab Андерс Карп висловив зацікавленість у цій співпраці.
"Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з Радіонікс, використовуючи досвід обох компаній. Ця угода підкреслює рішучу відданість Saab підтримці обороноздатності та оборонної промисловості України", - сказав він.
Радіонікс розробляє та виготовляє радіолокаційні головки самонаведення для ракет різного класу: від Р-27 "повітря-повітря" до протикорабельної ракети "Нептун". Це приватна компанія, що належить Станіславу Зав'ялову.
Saab - провідна оборонна та безпекова компанія Швеції, яка має 25 000 працівників, Saab проєктує, виробляє та обслуговує передові системи в галузях аеронавтики, озброєння, командування та управління, сенсорів і підводних систем. Штаб-квартира компанії розташована у Швеції, але веде бізнес по всьому світу та є частиною оборонного потенціалу кількох країн.
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