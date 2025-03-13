Найбільша оборонна компанія Швеції Saab знайшла партнера в Україні

Шведська оборонна компанія Saab AB підписала меморандум про взаєморозуміння (MoU) з українською Радіонікс, суть якого - стратегічна співпраця у сфері сенсорів та оборонної електроніки з метою зміцнення оборонних можливостей України. Про це йдеться на сайті Saab.

Радіонікс додасть у цю співпрацю власні ноу-хау у галузі радарного та оптичного прицільного обладнання, Saab - досвід в оборонній промисловості та експертизу в технологічних сферах.

Заступник генерального директора Saab Андерс Карп висловив зацікавленість у цій співпраці.

"Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з Радіонікс, використовуючи досвід обох компаній. Ця угода підкреслює рішучу відданість Saab підтримці обороноздатності та оборонної промисловості України", - сказав він.

Радіонікс розробляє та виготовляє радіолокаційні головки самонаведення для ракет різного класу: від Р-27 "повітря-повітря" до протикорабельної ракети "Нептун". Це приватна компанія, що належить Станіславу Зав'ялову.

Saab - провідна оборонна та безпекова компанія Швеції, яка має 25 000 працівників, Saab проєктує, виробляє та обслуговує передові системи в галузях аеронавтики, озброєння, командування та управління, сенсорів і підводних систем. Штаб-квартира компанії розташована у Швеції, але веде бізнес по всьому світу та є частиною оборонного потенціалу кількох країн.