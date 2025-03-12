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АНАЛІТИКА

Фонд декарбонізації торік профінансував проєктів на 244 мільйони

14:24 12.03.2025 |

Економіка

 

Від початку своєї роботи наприкінці вересня 2024 року АТ "Фонд декарбонізації" профінансувало 22 проєкти на 244 млн грн.

Про це заявила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва під час форуму "Енергоефективність: шлях до енергетичної безпеки та відновлення", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За три місяці роботи 22 проєкти профінансовано, очікувана економія ресурсів від них - понад 36 тис. МВт-год. на рік. На ці проєкти видано 244 млн грн", - сказала Замазєєва.

Вона повідомила, що 6 проєктів передбачають встановлення сонячної генерації, 11 проєктів реалізуються за механізмом ЕСКО на водоканалах, дитсадочках, лікарнях, 5 проєктів передбачають заміщення паливних корисних копалин на альтернативні види.

Проєкти локалізовані у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Львівській областях.

Очільниця Держенергоефективності також зазначила, що Фонд декарбонізації фінансуватиме проведення енергоаудитів державних підприємств, встановлення сонячних панелей та систем накопичення енергії на будівлях центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ).

За словами Замазєєвої, безпосередньо Держенергоефективності за друге півріччя 2024 року зібрало 2 тис. заявок на проведення енергоаудитів та енергосертифікації будівель ЦОВВ та 1 тис. заявок на встановлення сонячних панелей на таких будівлях.

Як повідомлялося, перший кредит на енергоефективний проєкт Фонд декарбонізації видав 27 вересня 2024 року.
 

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