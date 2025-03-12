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Мінрозвитку спрямувало ще 2 мільярди на компенсації переселенцям за знищене житло
13:57 12.03.2025 |
Міністерство розвитку громад та територій направило ще 2 млрд грн на виплати компенсацій для внутрішньо переміщених осіб за втрачене житло у межах програми "єВідновлення".
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Фінансування спрямували на виплати за житловими сертифікатами для понад 1300 родин ВПО. Тепер вони зможуть придбати нові оселі.
"Це додаткові кошти, виділені з 15 мільярдів гривень, які уряд перерозподілив на підтримку компенсацій для ВПО у межах "єВідновлення" наприкінці минулого року", - пояснили у Мінрегіонрозвитку.
Загалом, за трохи більш ніж місяць роботи програми, родинами ВПО вже було придбано понад 1700 нових домівок.
Умови участі у програмі компенсацій
Щоб взяти участь у програмі, необхідно мати дійсну довідку ВПО. Якщо такої немає, то її можна отримати через: ЦНАП, мобільний застосунок або портал "Дія", виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.
Статус ВПО можна отримати навіть якщо переміщення відбулось в межах однієї громади.
Також знищене житло має знаходитись на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій. Водночас має бути єдиним житлом у власності громадянина.
Як повідомлялося, наприкінці 2024 року Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на продовження програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Кошти спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів.
У лютому цього року у Франції відбулося засідання Адміністративної Ради Банку розвитку Ради Європи, під час якого представили новий проєкт для України на 50 млн євро. Він допоможе внутрішньо переміщеним особам отримати власне житло.
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