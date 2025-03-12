Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінрозвитку спрямувало ще 2 мільярди на компенсації переселенцям за знищене житло

13:57 12.03.2025 |

Економіка

 

Міністерство розвитку громад та територій направило ще 2 млрд грн на виплати компенсацій для внутрішньо переміщених осіб за втрачене житло у межах програми "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Фінансування спрямували на виплати за житловими сертифікатами для понад 1300 родин ВПО. Тепер вони зможуть придбати нові оселі.

"Це додаткові кошти, виділені з 15 мільярдів гривень, які уряд перерозподілив на підтримку компенсацій для ВПО у межах "єВідновлення" наприкінці минулого року", - пояснили у Мінрегіонрозвитку.

Загалом, за трохи більш ніж місяць роботи програми, родинами ВПО вже було придбано понад 1700 нових домівок.

Умови участі у програмі компенсацій

Щоб взяти участь у програмі, необхідно мати дійсну довідку ВПО. Якщо такої немає, то її можна отримати через: ЦНАП, мобільний застосунок або портал "Дія", виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

Статус ВПО можна отримати навіть якщо переміщення відбулось в межах однієї громади.

Також знищене житло має знаходитись на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій. Водночас має бути єдиним житлом у власності громадянина.

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на продовження програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Кошти спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів.

У лютому цього року у Франції відбулося засідання Адміністративної Ради Банку розвитку Ради Європи, під час якого представили новий проєкт для України на 50 млн євро. Він допоможе внутрішньо переміщеним особам отримати власне житло.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4124
  0,1254
 0,30
EUR
 1
 45,2141
  0,4425
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1272  0,11 0,27 41,7288  0,15 0,35
EUR 44,7480  0,35 0,78 45,5568  0,34 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,09 0,22 41,5300  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес