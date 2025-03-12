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АНАЛІТИКА

Видатки Пенсійного фонду на виплату пенсій за останній рік зросли на 7,2%

12:06 12.03.2025 |

Економіка

 

За даними фонду, до бюджету ПФУ за січень - лютий 2025 року з усіх джерел фінансування надійшло 140,8 млрд гривень. Це на 13,6 млрд гривень більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Власні доходи 99,3 млрд гривень, (з яких 4,0 млрд гривень - надходження єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб з держбюджету).

Кошти держбюджету на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ, становили 31,6 млрд гривень.

Кошти на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива 9,8 млрд гривень.

Видатки Пенсійного фонду на виплату пенсій за останній рік зросли на 7,2%

 

Видатки фонду

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 140,9 млрд гривень, що на 9,7 млрд гривень більше до відповідного періоду минулого року.

Видатки на виплату пенсій становили 123,4 млрд гривень. Це на 7,2% більше, ніж в січні-лютому минулого року (115,1 млрд гривень).

Видатки Пенсійного фонду на виплату пенсій за останній рік зросли на 7,2%
За матеріалами: РБК-Україна
 

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